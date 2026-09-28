Bé gái bị suy tủy xương vô căn được ghép tế bào gốc từ em trai 18 tháng tuổi

Bệnh nhi P.T.M.D phục hồi sức khỏe tốt sau khi được ghép tế bào gốc đồng loại từ em trai. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, cháu P.T.M.D khởi phát bệnh từ tháng 2.2026 với các biểu hiện: thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục.

Do giảm bạch cầu hạt, bệnh nhi đã nhiều lần bị nhiễm trùng. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc suy tủy xương vô căn.

Suy tủy xương vô căn là bệnh lý nguy hiểm, xảy ra khi tủy xương ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Người bệnh có nguy cơ thiếu máu nặng, nhiễm trùng và xuất huyết nghiêm trọng.

Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại là phương pháp có thể mang lại cơ hội điều trị khỏi bệnh, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch.

Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức hội chẩn và xây dựng phương án điều trị cho bệnh nhi. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy cháu D. phù hợp hoàn toàn với người hiến là em trai 18 tháng tuổi (nặng 10kg).

Ê-kíp y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, ca ghép gặp khó khăn do bất đồng nhóm máu giữa người nhận và người hiến. Bệnh nhi mang nhóm máu O, trong khi người hiến mang nhóm máu B. Đặc biệt, người hiến được xác định là người hiến tủy có độ tuổi nhỏ nhất tại Việt Nam.

Để xử lý tình trạng bất đồng nhóm máu, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế quyết định áp dụng biện pháp dung hòa miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của em trai vào cơ thể bệnh nhi nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể.

Nhờ đó, trong ngày lấy tủy, ê-kíp không phải thực hiện gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, giúp bảo tồn số lượng tế bào gốc cho người bệnh.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, quá trình lấy tủy từ người hiến 18 tháng tuổi được thực hiện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và đã thành công. Ca ghép tế bào gốc đồng loại này mở thêm cơ hội điều trị cho trẻ bị suy tủy xương vô căn.