Bé gái bị dụ dỗ đi làm 'việc nhẹ lương cao'

Công an xã Quỳ Châu kịp thời đưa cháu L. về nhà an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương xác minh, xác định cháu L. đang đi xe khách ra hướng tỉnh Quảng Ninh. Công an xã Quỳ Châu đã kịp thời liên hệ, đón cháu tại bến xe và đưa về với gia đình an toàn. Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội của con em; hướng dẫn trẻ nhận diện các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo dưới hình thức “việc nhẹ, lương cao”. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc mất liên lạc, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.