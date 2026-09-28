Bé gái bị bỏ rơi dưới gốc xà cừ kèm lá thư xin lỗi

Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông báo, khoảng 4h15 ngày 27/9, ông Nguyễn Thiện H. phát hiện chiếc làn nhựa đặt tại gốc cây xà cừ. Khi lại gần, ông H. phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong làn nhựa, đang ngủ. Người đàn ông này sau đó đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc và báo cho cơ quan chức năng.

Cháu bé bị bỏ rơi bên đường trong đêm. Ảnh: Xã Hợp Minh

Cháu bé được xác định là bé gái, khoảng 10-15 ngày tuổi, cân nặng ước tính khoảng 3kg. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe cháu bé bình thường. Bé mặc bộ đồ sơ sinh màu hồng, đội mũ vải màu hồng.

Trong chiếc làn còn có chiếc gối sơ sinh, một số quần áo, tã lót và một lá thư. Theo nội dung lá thư, người mẹ cho biết mình là mẹ đơn thân, sinh hai con, không có công việc. Vì hoàn cảnh khó khăn, người này gửi lại con và mong muốn có người khác nuôi dưỡng cháu. Cuối lá thư, người mẹ “xin lỗi con”.

Bức thư "xin lỗi con" của người mẹ. Ảnh: Xã Hợp Minh

Hiện cháu bé đang được UBND xã Hợp Minh bố trí chăm sóc tạm thời trong thời gian chờ xác định cha, mẹ hoặc người thân thích và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Chính quyền địa phương đề nghị cha, mẹ hoặc người thân thích của cháu bé nếu biết thông tin hoặc có căn cứ chứng minh quan hệ với cháu, liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.