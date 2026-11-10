Bé gái bị bỏ quên 8 tiếng trong ô tô, người đàn ông bị bắt

Theo CBS News, một người đàn ông đã bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của bé gái 1 tuổi bị bỏ lại trong xe ô tô khoảng 8 tiếng đồng hồ tại Homestead, Florida, Mỹ.

Nghi phạm trong vụ án, được xác định là Keyner Vazquez de Leon, 22 tuổi, đã bị giam giữ không được bảo lãnh sau phiên tòa hôm 9/11, với các cáo buộc bao gồm tội ngộ sát trẻ em dưới 18 tuổi, bỏ bê trẻ em và để trẻ em không có người trông coi trong xe ô tô.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Keyner Vazquez de Leon, 22 tuổi. Ảnh: Miami-Dade Corrections

Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Miami-Dade, các điều tra viên cho biết Vazquez de Leon thường đưa bé gái 1 tuổi từ nhà đến nhà người giữ trẻ từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Tuy nhiên, theo các nhà điều tra, vì những lý do chưa rõ, đứa trẻ đã không được đưa đến nhà người giữ trẻ.

Theo thông tin do MDSO cung cấp, Vazquez de Leon đã trở về nhà sau khi đón bé gái và để cô bé ở trong xe với động cơ tắt.

"Anh ta tắt máy xe và vào nhà, để đứa trẻ một mình trong xe", báo cáo bắt giữ nêu rõ. "Bị cáo bắt đầu rửa xe bên ngoài nhà trong khi đứa trẻ vẫn ở trong xe".

Khoảng 3h chiều ngày 8/11, mẹ của cô bé đã liên lạc với Vazquez de Leon để hỏi thăm con gái mình, theo biên bản bắt giữ. Đó là lúc Vazquez de Leon nhận ra rằng anh ta chưa hề đưa cô bé đến nhà người giữ trẻ.

Đó là lúc anh ta phát hiện cô bé bất tỉnh trong xe. Theo lời các nhà điều tra, Vazquez de Leon đã bế cô bé trở vào nhà và gọi cho chính quyền.

Vazquez de Leon không có quan hệ họ hàng với bé gái và anh ta đã cung cấp lời khai xác nhận tất cả các chi tiết được nêu trong báo cáo bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử về việc bảo lãnh tại ngoại, Thẩm phán Alicia Garcia Provolos đã đọc các cáo buộc và nêu rõ mức án tù tối đa cho mỗi tội danh.

Thẩm phán Garcia Provolos cho biết: "Tội danh thứ nhất là ngộ sát nghiêm trọng, một tội hình sự có thể bị phạt tù đến 30 năm. Tội danh thứ 2 là bỏ mặc trẻ em một mình trong xe. Đó là tội hình sự cấp độ 3, có thể bị phạt tù đến 5 năm. Tội danh thứ 3 là bỏ bê trẻ em gây thương tích nghiêm trọng, một tội hình sự cấp độ 2, có thể bị phạt tù đến 15 năm".

Vazquez de Leon sẽ bị tạm giam trước khi xét xử để chờ phiên điều trần tiếp theo. Mức tiền bảo lãnh cho tội danh thứ 2 và thứ 3 lần lượt là 5.000 USD và 15.000 USD.