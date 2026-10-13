Bé gái 9 tuổi nguy kịch khi vừa hết sốt, bác sĩ cảnh báo biến chứng nặng

Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị vừa điều trị một trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng ở bé gái 9 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Trẻ nặng 52kg, trong khi mức cân nặng tham khảo ở lứa tuổi này khoảng 30-34kg.

Khai thác bệnh sử, trong 4 ngày đầu, trẻ sốt cao liên tục, không đáp ứng thuốc hạ sốt, nôn ói và điều trị tại phòng khám tư nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ 5, trẻ hết sốt nhưng xuất hiện đau bụng, nôn 4 lần ra dịch lợn cợn màu nâu, mệt lả, tay chân lạnh và tím tái.

Khi nhập viện tại cơ sở y tế địa phương, trẻ không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, truyền dịch chống sốc theo phác đồ rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ có mạch nhẹ, chi lạnh, huyết áp kẹp 75/50mmHg, da nổi bông, thời gian phục hồi màu da kéo dài 4-5 giây. Trẻ được truyền dịch chống sốc, sử dụng dung dịch cao phân tử dextran, albumin 10% và thuốc vận mạch dưới sự theo dõi huyết động liên tục.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh tiếp tục diễn tiến nặng với sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp và tổn thương gan, thận. Ê-kíp phải đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy, đồng thời truyền máu và các chế phẩm máu gồm huyết tương tươi đông lạnh, tủa lạnh và tiểu cầu đậm đặc.

Đến ngày thứ 8 của bệnh, trẻ tiếp tục sốt cao 39,5 độ C. Xét nghiệm cho thấy tổn thương gan nặng với men gan trên 2.000 đơn vị/L; ferritin tăng trên 5.000 mcg/L và LDH trên 2.000 đơn vị/L, cho thấy phản ứng viêm tăng cao.

Trước tình trạng này, trẻ được điều trị kháng sinh, thuốc chống viêm, truyền N-acetylcysteine và lọc máu liên tục, đồng thời điều chỉnh các rối loạn điện giải, toan kiềm.

Sau gần 2 tuần điều trị, trải qua 3 đợt lọc máu liên tục và sử dụng thuốc chống viêm, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Chức năng gan, thận trở về bình thường, trẻ tiểu khá, được cai máy thở và tỉnh táo.

Bé gái dần ổn định sau 3 đợt lọc máu liên tục. Ảnh: BVCC

Cảnh giác hội chứng tăng viêm nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết

Theo các bác sĩ, trong 1-2 năm gần đây, một số bệnh nhân sốt xuất huyết xuất hiện tình trạng tăng viêm nặng vào ngày thứ 7-8 của bệnh. Thay vì hồi phục, người bệnh tiếp tục sốt cao hoặc tái sốt, các chỉ số viêm tăng mạnh, khiến việc điều trị trở nên phức tạp.

Bộ Y tế đã cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue năm 2026, trong đó đề cập hội chứng tăng viêm nặng liên quan sốt xuất huyết (Dengue severe hyperinflammatory syndrome).

Hội chứng này được xem là một dạng rối loạn điều hòa miễn dịch. Tình trạng hoạt hóa miễn dịch quá mức và giải phóng các chất trung gian gây viêm có thể dẫn đến tăng ferritin máu, tổn thương nhiều cơ quan và nguy cơ tử vong nếu không được nhận diện, xử trí kịp thời.

Các biểu hiện gợi ý gồm sốt kéo dài hoặc tái sốt, giảm các dòng tế bào máu, tăng ferritin, triglyceride, men gan và LDH, giảm fibrinogen, gan lách to hoặc suy chức năng nhiều cơ quan. Khi bệnh nhân sốt xuất huyết diễn tiến bất thường, đặc biệt sau giai đoạn sốc, bác sĩ cần đánh giá toàn diện để phát hiện sớm các biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ mắc sốt xuất huyết, kể cả khi vừa hạ sốt. Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm các dấu hiệu như đau bụng, li bì, quấy khóc, tay chân lạnh, chảy máu bất thường hoặc nôn ra máu, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần diệt muỗi, lăng quăng, cho trẻ ngủ màn và tìm hiểu việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết theo hướng dẫn của cơ sở y tế.