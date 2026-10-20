Bé gái 9 tuổi nặng 60 kg tự tin nhảy múa giữa đội cổ vũ, người mẹ nói một câu gây chú ý

Một bé gái 9 tuổi, nặng khoảng 60 kg, bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội sau khi đoạn video cô bé biểu diễn trong đội cổ vũ được chia sẻ rộng rãi. Không sở hữu vóc dáng mảnh mai thường thấy ở những hình ảnh về vũ công hay hoạt náo viên, cô bé vẫn tự tin đứng ở vị trí trung tâm và hết mình với từng động tác.

Điều khiến nhiều người ấn tượng không nằm ở ngoại hình mà ở nguồn năng lượng cô bé mang đến trên sân khấu. Trong từng động tác vung tay, bước nhảy hay biểu cảm, cô bé thể hiện sự tập trung và niềm vui rõ rệt. Em dường như hoàn toàn quên đi việc mình đang được chú ý, chỉ đơn giản tận hưởng âm nhạc và khoảnh khắc được biểu diễn.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả cho rằng cô bé đã cho thấy một điều tưởng như đơn giản nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có được: sự tự tin để làm điều mình yêu thích mà không quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác.

Trong thời gian dài, hình ảnh những cô gái có vóc dáng thon gọn thường xuất hiện phổ biến trong các màn trình diễn cổ vũ. Điều đó đôi khi vô tình khiến nhiều người hình thành suy nghĩ rằng muốn đứng trên sân khấu, một người trước hết phải sở hữu ngoại hình phù hợp với những tiêu chuẩn nhất định.

Tuy nhiên, trường hợp của cô bé 9 tuổi cho thấy sức hút của một màn trình diễn không chỉ đến từ hình thể. Với các hoạt động cổ vũ, năng lượng, sự nhiệt tình và khả năng kết nối với khán giả mới là những yếu tố quan trọng tạo nên không khí của màn biểu diễn.

Đáng chú ý, mẹ của cô bé cho biết cân nặng chưa bao giờ khiến con gái từ bỏ niềm yêu thích với việc nhảy múa. Em vẫn duy trì sở thích, tích cực luyện tập và hào hứng mỗi khi có cơ hội biểu diễn.

Sự đồng hành của gia đình cũng nhận được nhiều lời khen. Thay vì để cân nặng trở thành lý do khiến con tự ti hoặc từ bỏ sở thích, mẹ cô bé lựa chọn khuyến khích con vận động, biểu diễn và phát triển sự tự tin.

Đây cũng là điều khiến câu chuyện nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ huynh. Ở độ tuổi lên 9, trẻ em đang dần hình thành nhận thức về ngoại hình và cách người khác nhìn nhận mình. Những lời nhận xét tiêu cực về cân nặng hay vóc dáng có thể khiến trẻ dễ mặc cảm, trong khi sự động viên đúng lúc có thể giúp các em duy trì sự tự tin và niềm vui với những điều mình yêu thích.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết rằng: "Không phải có thân hình đẹp mới xứng đáng đứng trên sân khấu. Chính sự tự tin khi đứng trên sân khấu khiến bạn trở nên đẹp hơn".

Có lẽ điều đáng nhớ nhất từ câu chuyện của cô bé không phải con số 60 kg hay việc em có vóc dáng khác với hình dung thông thường về một thành viên đội cổ vũ. Đó là cách em xuất hiện trước đám đông với sự tự tin và niềm vui trọn vẹn.

Ở tuổi 9, cô bé chưa cần phải chứng minh mình phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn ngoại hình nào. Em chỉ đơn giản là một đứa trẻ yêu nhảy múa và muốn được tận hưởng sân khấu.

Và có lẽ, đó mới chính là điều khiến màn trình diễn của cô bé trở nên đặc biệt: em không chờ đến khi bản thân trở nên "hoàn hảo" mới dám tỏa sáng. Em tỏa sáng ngay trong chính hình hài và sự tự tin của mình.