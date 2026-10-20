Bé gái 9 tháng tuổi ở Khánh Hoà tử vong: Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa lên tiếng

Sáng 20/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị vẫn duy trì hoạt động khám, chữa bệnh bình thường tại các chuyên khoa bộ phận chuyên môn đang được phép hoạt động, sau vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong vào đêm 18/10. Bệnh viện cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, điều trị và cấp cứu bệnh nhi để làm rõ vụ việc.

Theo thông báo của Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa, bệnh nhi được Khoa Nhi chẩn đoán viêm phổi. Ngày 19/10, bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá diễn biến bệnh và quá trình điều trị.

Hình ảnh được gia đình ghi lại khi cháu bé tử vong tại bệnh viện.

Qua đánh giá bước đầu, hội đồng chuyên môn nhận định bệnh nhi bị viêm phổi, diễn tiến suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục. Bệnh viện nhấn mạnh đây mới là nhận định chuyên môn ban đầu; nguyên nhân tử vong và các yếu tố liên quan tiếp tục được xem xét, làm rõ theo quy định.

Bệnh viện cam kết phối hợp đầy đủ, trung thực, khách quan với cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 18/10, bé gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa trong tình trạng sốt, ho. Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi, chỉ định dùng thuốc và theo dõi tại bệnh viện.

Khoảng 19h30 cùng ngày, bé diễn biến khó thở, sau đó ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản rồi chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Tuy nhiên, theo thông tin từ bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhi đã tử vong trước khi được đưa đến nơi.

Sau sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và giám định pháp y.

Ngày 19/10, Sở Y tế Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát, đánh giá quá trình khám, điều trị, cấp cứu và chuyển viện. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận được yêu cầu tổ chức kiểm thảo tử vong theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu hai bệnh viện báo cáo đầy đủ diễn biến vụ việc, bảo quản hồ sơ bệnh án, dữ liệu và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh.

Hiện, nguyên nhân tử vong của bệnh nhi và các vấn đề chuyên môn liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.