Bé gái 8 tuổi ở Nghệ An bị bạo hành vì nghi trộm tiền

Ảnh minh họa: AI

Cô ruột kể giây phút tìm cách cứu cháu

Theo đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, chị Lưu Thị Yên, cô ruột của bé gái L.N.N.A. (8 tuổi), ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, phản ánh cháu bị bạo hành tại nhà vào tối 20/10/2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Yên kể, khoảng 21 giờ hôm đó, chị cùng 6-7 người đang ngồi uống nước gần nhà thì nghe tiếng cháu khóc ngày càng lớn. Từ bên trong nhà liên tục vang lên những lời quát mắng, đe dọa đánh chết cháu, cùng những tiếng thúc ép cháu phải nhận lỗi.

Theo lời chị Yên, những người ngồi bên ngoài lo lắng, tìm cách vào can ngăn nhưng cửa cổng và cửa nhà đều bị khóa. Dù nghe tiếng cháu khóc, mọi người vẫn không thể tiếp cận cháu.

Khoảng 20 phút sau, những người có mặt vẫn tìm cách vào nhà nhưng bất lực. Sau hơn 30 phút, chị Yên thấy mẹ cháu N.A. là chị Nguyễn Thị Hồng vừa cầm điện thoại vừa đi ra phía cổng, tiếp tục có lời đe dọa cháu. Nhận thấy có cơ hội, chị Yên cùng một người hàng xóm tranh thủ chạy vào nhà.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, theo lời chị Yên, người mẹ ngăn cản, không cho chị tiếp cận cháu. Chị kể mình còn bị người trong nhà đánh khi cố tìm cách can ngăn. Những người đi cùng cũng tìm cách hỗ trợ để chị vào trong cứu cháu.

Sau đó, chị Yên cùng những người hàng xóm tiếp tục tìm kiếm và phát hiện cháu bé đang hoảng loạn, ngồi co rúm dưới gầm bàn. Theo lời người cô, cơ thể cháu có nhiều vết bầm dập.

Chân và tay của bé N.A. chằng chịt vết bầm tím nghi do bị mợ bạo hành bằng dây điện.

Trong đơn tố cáo, chị Yên cho biết, Nguyễn Thúy Kiều (mợ của cháu bé), là người dùng dây điện đánh cháu. Theo lời chị Yên, người mẹ không trực tiếp đánh cháu mà có những lời lẽ đe dọa, thúc ép việc đánh cháu và ngăn cản chị vào can thiệp.

Về nguyên nhân, chị Yên cho biết nghe người trong gia đình nói cháu bị nghi trộm tiền để mua đồ ăn vặt. Theo lời chị, khi được hỏi, cháu phủ nhận việc lấy tiền. Chị không trực tiếp chứng kiến việc cháu lấy tiền.

Điều khiến người cô lo lắng là tâm lý sợ hãi của cháu sau sự việc. Chị Yên kể, khi gặp cô vào sáng hôm sau, cháu đề nghị cô đừng nói ra chuyện đã xảy ra vì lo sẽ tiếp tục bị đánh.

Chị Yên cho biết bố cháu đã mất cách đây 5 năm, hiện cháu sống cùng mẹ. Chị đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc và bảo vệ cháu.

Chính quyền nói gì về hướng xử lý?

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, xác nhận chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về vụ việc.

Theo ông Tiến, cháu bé bị nghi nhiều lần lấy tiền để ăn vặt. Ông cho biết mẹ và mợ của cháu có đánh cháu; sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương và công an đã đến làm việc với gia đình. Theo vị lãnh đạo xã, việc gia đình dạy dỗ trẻ khi mắc lỗi là cần thiết nhưng phải có phương pháp phù hợp, không thể dùng bạo lực.

Về hướng xử lý, ông Hoàng Anh Tiến cho biết, sau khi làm việc với chính quyền địa phương và công an, mẹ và mợ cháu được yêu cầu cam kết không tái phạm. Theo ông Tiến, việc xử lý vụ việc hiện mới dừng ở yêu cầu cam kết này.

Trong khi đó, chị Yên (cô ruột bé N.A.) cho biết đã gửi đơn đến Công an xã Hưng Nguyên và mong muốn vụ việc được giải quyết rõ ràng.