Bé gái 8 tuổi bị người ăn xin dụ dỗ, đánh đập

Trưa 31-3, chị Lê Thị Chiêu (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy con gái là bé Lê Thị Phương Linh (8 tuổi, tên thường gọi là Muội) mất tích hơn 45 ngày trước đó.

Chị Chiêu kể Muội được chị tìm thấy ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức). Lúc Muội tự đi xe buýt từ làng Đại học Quốc gia xuống trung tâm Sài Gòn đã ngủ quên trên xe.

“Đáng lý con phải xuống trạm gần phố đi bộ Nguyễn Huệ thì lại ngủ quên trên xe nên đi đến tận trạm Công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Sau đó, Muội bị một người ăn xin dụ dỗ và đánh đập sưng mặt để ép con theo về quận 8 gia nhập với đội ăn xin, để phục vụ cho chúng”, chị Chiêu đau xót nói.

Do bị đe dọa và đánh đập nên Muội phải nghe theo “tập đoàn” ăn xin này. Đến ngày 12-2, khi thấy Muội đang lang thang ăn xin trên địa bàn quận 8, một bảo vệ dân phố đến hỏi thăm, tìm hiểu thì biết bé bị đi lạc rồi ép đi ăn xin nên đã đưa bé về đồn công an, đồng thời tìm cách liên lạc với gia đình bé. Đáng tiếc sau nhiều ngày không liên lạc được với gia đình bé Muội nên công an đã chuyển bé về Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Sau khi thông tin bé Muội bị mất tích được đăng tải trên các báo, cán bộ trung tâm này đã chủ động liên hệ với gia đình thông báo bé đang được nuôi dưỡng tại đây.

“Trưa nay có người gọi điện thông báo, tôi mừng muốn khóc, lập tức đón xe buýt đến trung tâm thì đúng là con mình đang ở đây. Khi đến nơi thấy con mạnh khỏe tôi hạnh phúc lắm, vui mừng không thể nào tả được”, chị Chiêu nghẹn ngào.

Người mẹ trẻ cho biết thêm, bé được chăm sóc tốt nên rất mạnh khỏe. “Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ tại trung tâm, báo Pháp Luật TP.HCM và các bạn trên mạng xã hội. Những ngày đầu vào trung tâm con không tìm được về nhà là do không nhớ địa chỉ nhà. Ở trung tâm cho biết Muội hay khóc vì nhớ mẹ và hai em. Từ này tôi không để con đi đâu một mình nữa”, người mẹ trẻ khẽ lau nước mắt.

Trước đó, ngày 11-2, bé Muội xin phép cha đón xe buýt xuống chỗ mẹ bán hàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi với mẹ rồi mất tích. Cả nhà đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có manh mối.

THÁI NGUYÊN