Bé gái 7 tuổi đi lang thang xin ăn ở bờ biển Nha Trang, danh tính và gia đình vẫn là ẩn số

Ngày 13/11, UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thông báo, đề nghị người dân trên địa bàn, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin về thân nhân của bé gái.

Theo thông báo, ngày 26/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực bờ biển đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tổ công tác của phường phát hiện một bé gái khoảng 7 tuổi đi lang thang, xin ăn.

Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé không xác định được thông tin về cha mẹ và người thân thích.

Cháu bé khoảng 7 tuổi đi lang thang, xin ăn. Ảnh: UBND phường Bắc Nha Trang.↵

Cha mẹ đẻ, người thân thích của cháu bé hoặc cá nhân, tổ chức biết thông tin liên quan được đề nghị liên hệ UBND phường Bắc Nha Trang để cung cấp thông tin, phối hợp xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Khi đến liên hệ, người cung cấp thông tin cần xuất trình các giấy tờ, tài liệu liên quan nhằm chứng minh nhân thân, mối quan hệ với cháu bé và cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác xác minh.

Thời gian thông báo, niêm yết là 7 ngày liên tục, kể từ ngày thông báo được niêm yết tại trụ sở UBND phường Bắc Nha Trang.

Địa điểm tiếp nhận thông tin tại UBND phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Phòng Văn hóa - Xã hội), địa chỉ số 03 đường Quảng Đức, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người dân có thể liên hệ số điện thoại 0905730473, gặp ông Lê Viết Thụy, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội để cung cấp thông tin.

Sau khi hết thời hạn niêm yết theo quy định, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ của cháu bé, UBND phường Bắc Nha Trang sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.