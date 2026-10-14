Ngày 14/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cắt túi mật cho một bé gái 7 tuổi bị xoắn túi mật, bệnh lý ngoại khoa hiếm gặp ở trẻ em.

Bé gái 7 tuổi đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện túi mật hoại tử. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi nhập viện trong ngày thứ hai của bệnh với triệu chứng đau bụng đột ngột, dữ dội vùng mạn sườn phải, kèm nôn dịch vàng.

Kết quả siêu âm cho thấy túi mật nằm ngang bất thường, thành dày, phù nề. Đặc biệt, siêu âm Doppler màu không ghi nhận tín hiệu dòng chảy tại thành túi mật. Các bác sĩ còn phát hiện dấu hiệu xoáy nước (whirlpool sign) ở vùng cổ và cuống túi mật, gợi ý tình trạng xoắn cuống. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng sau đó ghi nhận các dấu hiệu phù hợp, góp phần củng cố chẩn đoán.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện túi mật xoắn hai vòng quanh cuống, đã chuyển màu tím đen do hoại tử nhưng chưa có dấu hiệu thủng. Các bác sĩ tiến hành cắt túi mật.

Xoắn túi mật (gallbladder torsion) là tình trạng túi mật xoay quanh cuống, gây cản trở dòng máu nuôi dưỡng, có thể dẫn đến thiếu máu và hoại tử. Bệnh hiếm gặp ở trẻ em, triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý gây đau bụng cấp khác.

Trong trường hợp này, siêu âm Doppler có vai trò quan trọng trong phát hiện bất thường về vị trí, hình thái và tình trạng tưới máu túi mật, giúp định hướng chẩn đoán trước phẫu thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ đau bụng đột ngột, dữ dội, đặc biệt ở vùng hạ sườn phải hoặc mạn sườn phải kèm nôn, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, loại trừ các bệnh lý ngoại khoa cấp tính.