Bé gái 6 tuổi bị sốt xuất huyết nặng cần giúp đỡ

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, bé gái Điểu Thị Thúy, 6 tuổi (dân tộc Stiêng, xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) hôn mê trên giường hồi sức vì bệnh sốt xuất huyết. Bên ngoài cửa, chị Thị Chế (45 tuổi), mẹ của bé Thúy bộn bề nỗi lo vì không còn khả năng chạy chữa cho con.

Bệnh nhi Điểu Thị Thúy mê man trên giường bệnh. Ảnh: GIAO LINH

Ngày 29-10, bé Điểu Thị Thúy được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc do sốt xuất huyết kèm suy đa cơ quan. Hiện bé vẫn đang được thở máy, lọc máu để níu giữ sự sống. Mặc dù bệnh nhi có BHYT nhưng do tình trạng nặng, phải sử dụng nhiều thuốc đặc trị, các loại thuốc này nằm ngoài danh mục BHYT chi trả nên gia đình phải tự thanh toán.

Bé Thúy có hoàn cảnh khó khăn: mẹ là lao động chính trong nhà, ai thuê gì làm nấy còn cha em đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng. Hiện tại, gia đình đã đóng tạm ứng viện phí 2 triệu đồng và không còn khả năng đóng thêm.

Trong một tháng tới, bệnh nhi cần được điều trị với thuốc đặc trị, kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện ước tính chi phí điều trị dự kiến khoảng 60 triệu đồng. Gia đình đã khó, nay càng bế tắc. Các y bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM mong những tấm lòng hảo tâm sẽ mang đến cơ hội cho bé Điểu Thị Thúy vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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