Theo People, ngày 23/11, cảnh sát thành phố Yuma, bang Arizona, nhận được tin báo về vụ nổ súng tại một ngôi nhà trên địa bàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ đã tử vong, bên cạnh là bé gái 6 tháng tuổi bị thương do trúng đạn. Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện phẫu thuật và điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Mặc dù cảnh sát chưa chính thức công bố danh tính các nạn nhân, thông tin trên trang gây quỹ GoFundMe do người thân lập cho biết người phụ nữ tử vong là Angela Tizcareno (30 tuổi), còn bé gái 6 tháng tuổi là Zariah, con gái của cô.

Gia đình cũng cho biết chị gái 9 tuổi của Zariah đã tử vong. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến bé gái này chưa được cảnh sát chính thức công bố.

Angela Tizcareno và con gái 6 tháng tuổi đều bị trúng đạn, nhưng bé gái đã may mắn sống sót. ↵

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Aston Braveheart là nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng.

Một nhân chứng sau đó trình báo với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yuma về việc phát hiện một người đàn ông ném đồ vật từ ô tô xuống một con kênh gần hồ.

Lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe có đặc điểm trùng khớp với phương tiện thuộc sở hữu của Braveheart.

Trong quá trình tiếp cận phương tiện, các đặc vụ liên bang nghe thấy tiếng súng và phát hiện chiếc xe bốc cháy. Hai thi thể sau đó được tìm thấy bên trong ô tô.

Cảnh sát chưa chính thức công bố danh tính hai người tử vong, đồng thời chưa xác nhận liệu Braveheart có phải là một trong hai người này hay không. Nhà chức trách đang chờ kết quả giám định pháp y.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.