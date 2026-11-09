Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm lời nhắn của mẹ

Ngày 9/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, địa phương vừa tiếp nhận thông tin một bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh, bên cạnh có lá thư của người mẹ để lại.

Trước đó, gần 19h ngày 8/11, một cặp vợ chồng đến khu vực chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc) thắp hương thì phát hiện bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa.

Bên cạnh cháu bé có một lá thư do người mẹ để lại, trình bày hoàn cảnh và mong muốn nhà chùa đón nhận, cưu mang con mình.

Bé gái 5 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa. Ảnh: CTV

Trong thư, người mẹ viết: “Vì hoàn cảnh ngoài ý muốn, con đã lỡ mang thai, hiện tại không đủ điều kiện nuôi dưỡng bé. Con mong muốn được gửi bé lên chùa, mong thầy đón nhận và cưu mang nuôi dưỡng bé giúp con”.

Theo nội dung trong lá thư, bé gái nặng 2,2kg, sinh lúc 3h ngày 3/11.

Sau khi phát hiện sự việc, cặp vợ chồng đã thông báo cho nhà chùa để tìm cách chăm sóc cháu bé.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, địa phương đã phối hợp với công an và bộ phận tư pháp lập biên bản sự việc. Cháu bé được tạm giao cho chùa Vĩnh chăm sóc.

“UBND xã sẽ phát thông báo tìm người thân của cháu bé theo quy định. Sau 7 ngày, nếu không có người thân đến nhận, địa phương sẽ phối hợp với chùa Vĩnh thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu”, lãnh đạo xã Đồng Lộc thông tin.