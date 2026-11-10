Bé gái 4 tháng tuổi bị bỏ rơi, phường phát thông báo tìm bố mẹ ruột

Ngày 10/11, UBND phường Xuân Lộc (TP Đồng Nai) cho biết đã phát đi thông báo về việc tìm bố mẹ ruột của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé bị bỏ rơi ở chùa Minh Hiệp. Ảnh: A.X

Trước đó, chính quyền địa phương tiếp nhận trình báo của ông Văn Đình Linh (Thích An Quang - trụ trì chùa Minh Hiệp) về việc phát hiện một bé gái bị bỏ rơi tại chùa.

Bé gái khoảng 4 tháng tuổi, nặng 6,5kg, cao 58cm, tình trạng sức khỏe tốt. Thời điểm được phát hiện, bé có một số vật dụng đi kèm gồm mũ vải thun màu trắng dành cho trẻ sơ sinh, bao tay, bao chân, khăn sữa và một chiếc khăn choàng màu xanh.

Bé gái đang được trụ trì chùa Minh Hiệp tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ xác định cha mẹ hoặc người thân.

UBND phường Xuân Lộc đề nghị những ai là bố mẹ đẻ, người thân của bé hoặc biết thông tin liên quan liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sau 7 ngày, nếu không có thông tin về bố mẹ hoặc người thân, UBND phường Xuân Lộc sẽ làm thủ tục khai sinh và các thủ tục pháp lý liên quan cho bé theo quy định.