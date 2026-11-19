Ngày 19/11, UBND xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ban hành Thông báo số 164/TB-UBND về việc tìm cha, mẹ đẻ cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 16/11, người dân phát hiện cháu bé tại sân nhà ông Hoàng Văn Đồng, thuộc thôn Bưa Nghiệu, xã Phù Lưu.

Thời điểm được phát hiện, bé gái nặng khoảng 3kg, mặc quần áo sơ sinh, quấn tã và chăn màu trắng có họa tiết hoa lá. Bên cạnh cháu bé có một số vật dụng gồm quần áo, bỉm, khăn và một chiếc chậu nhựa màu xanh.

Cháu bé đang được Trạm Y tế xã chăm sóc tạm thời.

Đáng chú ý, người dân còn tìm thấy một mảnh giấy được cho là lời nhắn của người mẹ, với nội dung cho biết bản thân là mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng nuôi con nên mong người có duyên nhận được cháu sẽ giúp bé có một mái ấm.

Trong mảnh giấy, người viết cho biết bé gái sinh ngày 14/11/2026 dương lịch (ngày 6/10 âm lịch), lúc 1 giờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Lưu đã lập biên bản, bàn giao cháu bé cho Trạm Y tế xã chăm sóc tạm thời. Hiện sức khỏe của bé ổn định, cơ quan chức năng chưa xác định được cha, mẹ đẻ.

UBND xã Phù Lưu thông báo cha, mẹ đẻ của cháu bé đến liên hệ, làm thủ tục nhận con chậm nhất vào ngày 24/11/2026.

Trường hợp hết thời hạn thông báo mà không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Người dân nếu biết thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé có thể liên hệ bà Ma Thị Thu, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Phù Lưu, qua số điện thoại 0372 787 196.