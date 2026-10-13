Bé gái 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Theo báo cáo của bệnh viện, lúc 8h32 ngày 12/10, bệnh nhi T.N.T.D nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho kéo dài 4 ngày. Trước đó, trẻ đã uống thuốc không rõ loại. Gia đình cho biết trẻ thường bị sốt, ho và từng điều trị tại nhiều bệnh viện. Hồ sơ bệnh án ghi nhận trẻ không có tiền sử dị ứng với kháng sinh, thức ăn và thời tiết.

Tại Khoa Cấp cứu, trẻ được hạ sốt, lau mát. Đến 8h56 cùng ngày, bệnh nhi chuyển đến Khoa Nhi trong tình trạng tỉnh, không khó thở, có ho đờm, khò khè. Chẩn đoán ban đầu là theo dõi viêm tiểu phế quản cấp.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi diễn biến nguy kịch. Bệnh viện ghi nhận chẩn đoán theo dõi sốc phản vệ độ 3, theo dõi phản ứng dị ứng với cefotaxime và tiến hành cấp cứu. Các bác sĩ hồi sức được huy động hỗ trợ; trẻ được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực nhưng không qua khỏi.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán và điều trị; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân tử vong. Kết luận cần căn cứ vào kết quả đánh giá của hội đồng chuyên môn và các thông tin xác minh liên quan.

VTV24