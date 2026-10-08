Bé gái 30 tháng tuổi nuốt đinh vít dài 3cm khi đang chơi

Bé H. (30 tháng tuổi, xã Hóc Môn, TP.HCM) đang chơi cùng anh trai thì bất ngờ có biểu hiện khó chịu, đau họng, đau bụng và quấy khóc nhiều.

Nghi ngờ con đã nuốt phải một vật nhỏ, gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong đêm.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp X-quang bụng đứng. Kết quả cho thấy một dị vật cản quang nằm trong ống tiêu hóa, được xác định là chiếc đinh vít dài khoảng 3cm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Nhận định đây là dị vật sắc nhọn, có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cho đường tiêu hóa, các bác sĩ Khoa Nhi phối hợp với Khoa Nội soi và Khoa Gây mê Hồi sức nhanh chóng tiến hành gây mê, nội soi lấy dị vật.

Qua nội soi, ê-kíp phát hiện chiếc đinh vít nằm trong dạ dày và gắp thành công ra ngoài. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng. Sau thủ thuật, bé được chuyển về Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi.

Đến sáng hôm sau, bé hết đau bụng, không còn quấy khóc, ăn uống và vui chơi trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, trẻ từ 1-3 tuổi thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng khi vui chơi. Vì vậy, những vật dụng nhỏ như đinh vít, đồng xu, pin cúc áo, linh kiện đồ chơi, nắp chai... đều có thể trở thành dị vật nếu trẻ vô tình ngậm hoặc nuốt phải.

Bé gái được xuất viện.

Đáng lưu ý, việc nuốt dị vật không phải lúc nào cũng được phát hiện ngay. Trẻ có thể chỉ có những biểu hiện như quấy khóc, đau họng, khó nuốt, nôn ói hoặc đau bụng. Trong trường hợp gia đình không trực tiếp chứng kiến thời điểm trẻ nuốt dị vật, việc phát hiện có thể bị trì hoãn.

Với những dị vật sắc nhọn như đinh vít, kim loại hoặc mảnh vỡ, nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa càng đáng lo ngại. Dị vật có thể làm trầy xước, gây chảy máu hoặc đâm thủng thành ống tiêu hóa. Nếu đi vào đường thở, dị vật còn có thể gây tắc nghẽn, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

BS CKI Phạm Như Hằng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khuyến cáo, tai nạn nuốt dị vật có thể xảy ra chỉ trong vài giây. Do đó, phụ huynh cần tăng cường quan sát trẻ khi vui chơi, đồng thời chủ động loại bỏ các vật nhỏ, sắc nhọn hoặc tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm khỏi tầm với của trẻ.

Phụ huynh không nên để trẻ nhỏ chơi với đinh vít, kim, ốc vít, pin cúc áo, đồng xu hoặc các linh kiện nhỏ không dành cho trẻ em. Đồ chơi cần được lựa chọn phù hợp với độ tuổi và kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện các chi tiết có thể bị bung, gãy trong quá trình sử dụng.

Khi trẻ xuất hiện biểu hiện bất thường sau khi chơi với một vật nhỏ hoặc gia đình nghi ngờ trẻ đã nuốt dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Phụ huynh không nên tự ý móc họng hoặc dùng tay tìm cách lấy dị vật khi chưa xác định được vị trí.

Việc thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, đặc biệt đối với những dị vật sắc nhọn hoặc có khả năng gây tắc nghẽn đường thở.