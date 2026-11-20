Một bé gái 3 tuổi trú tại xã Krông Pắc, Đắk Lắk vừa tử vong do mắc sốt xuất huyết Dengue thể nặng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế địa phương đã khẩn trương khoanh vùng, phun hóa chất xử lý ổ dịch diện rộng và phát đi cảnh báo khẩn tới cộng đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhi là cháu H.S.N. (sinh năm 2023, dân tộc Êđê, trú tại buôn Ea Wi, xã Krông Pắc).

Khởi phát bệnh từ tối 6/11 với các triệu chứng sốt, ho khan và sổ mũi, cháu N. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Krông Pắc thăm khám vào ngày hôm sau, trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Tại đây, kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 xác định bệnh nhi dương tính với virus Dengue.

Dù được theo dõi sát sao, bệnh tình của cháu bé diễn tiến rất nhanh và phức tạp. Đến ngày 10/11, trẻ xuất hiện loạt dấu hiệu cảnh báo như đau tức vùng hạ sườn phải, tràn dịch ổ bụng và màng phổi. Một ngày sau (11/11), bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu và được chuyển gấp vào Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh.

Bất chấp nỗ lực cứu chữa tích cực của đội ngũ y bác sĩ, tình trạng của bé N. tiếp tục chuyển biến xấu với biến chứng suy hô hấp độ IV, suy đa tạng và xuất huyết tiêu hóa. Đến ngày 13/11, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhi rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Ngày 16/11, gia đình xin đưa cháu về nhà; trẻ tử vong vào lúc 4h5 cùng ngày. Kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sau đó khẳng định bệnh nhi nhiễm virus Dengue týp 1 (DENV-1).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn người dân lật đổ các dụng cụ chứa nước có nhiều lăng quăng, bọ gậy. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk/ Ảnh VTV

Số liệu giám sát từ CDC Đắk Lắk cho thấy tình hình dịch bệnh tại địa phương đang ở mức đáng báo động. Tính đến ngày 16/11/2026, toàn xã Krông Pắc đã ghi nhận 519 ca mắc sốt xuất huyết với 11 ổ dịch, trong đó 3 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Riêng tại buôn Ea Wi, chỉ trong nửa đầu tháng 11 đã phát hiện 4 ca bệnh và 1 ổ dịch.

Ngay khi ghi nhận ca bệnh nặng, CDC Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực sinh sống của bệnh nhi. Trạm Y tế xã Krông Pắc đã lập tức khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại gia đình nạn nhân và mở rộng ra 100 hộ dân xung quanh.

Song song với việc đề xuất Sở Y tế chỉ đạo các tuyến tăng cường giám sát, phát hiện sớm và thu dung điều trị kịp thời, CDC Đắk Lắk đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy để cắt đứt nguồn lây.

Ngành y tế đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, tự ý điều trị tại nhà khi có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết, nhất là ở nhóm đối tượng trẻ nhỏ. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, đau bụng, nôn ói nhiều hoặc chảy máu bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.

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