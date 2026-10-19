Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm do va chạm giao thông tại xã Kon Gang

Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái 3 tuổi tử vong sau va chạm với xe bán tải đang sang đường ở xã Kon Gang.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Đình Khánh (SN 1964, trú tại xã Kon Gang) điều khiển xe bán tải BKS 37C-339.xx chuyển hướng từ trái qua phải theo chiều di chuyển từ xã Đak Đoa đi xã Đak Sơmei.

Khi đến vị trí trên thì va chạm với cháu M.N. (SN 2023, trú tại xã Kon Gang) đang đi bộ sát mép đường. Vụ va chạm khiến cháu N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cháu bé tử vong. Ảnh: Duy Hải

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, cháu N. đang đi cùng người thân, bất ngờ cháu đi nhanh lên phía trước. Cùng thời điểm xe bán tải sang đường nên đã xảy ra vụ va chạm.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn do ông Khánh không chú ý quan sát khi cho xe sang đường.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan xác định: Ông Khánh có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với ma tuý.

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