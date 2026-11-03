Bé gái 3 tuổi tử vong khi theo bà ngoại ra suối

Nạn nhân là em T.V.L (SN 2023, trú thôn 4, xã Đạ Huoai 3). Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, bà ngoại đưa em L ra suối để giặt quần áo. Trong lúc bà đang giặt đồ, không để ý, bé không may bị dòng nước lớn cuốn trôi.

Thời điểm lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm thấy, bé đã tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.