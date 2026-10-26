Bé gái 26 tháng nuốt viên bi sắt 0,9 cm, mắc kẹt suốt 1 tuần

Viên bi gần như không di chuyển sau một tuần

Một bé gái 26 tháng tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ sau khi nuốt phải viên bi sắt đường kính khoảng 0,9 cm. Trẻ có cơ địa táo bón nặng và không thể đi tiêu ra dị vật suốt một tuần, dù đã được điều trị nội khoa.

Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa thăm khám, điều trị nội khoa và chỉ định chụp X-quang, siêu âm ổ bụng để theo dõi quá trình di chuyển của dị vật trong đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, sau một tuần theo dõi, hình ảnh cho thấy viên bi gần như không di chuyển. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại dị vật mắc kẹt trong đường tiêu hóa và có nguy cơ gây biến chứng.

Trước diễn biến trên, BS.CKII Thái Thanh Lâm, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ chỉ đạo hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng I nhằm xác định chính xác vị trí dị vật và lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

Bệnh nhi tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Bé được chụp CT ổ bụng, xác định viên bi nằm tại vùng manh tràng. Sau khi đánh giá tình trạng, các bác sĩ quyết định nội soi đại trực tràng cấp cứu để tìm và lấy dị vật.

Trong quá trình nội soi, ê-kíp phát hiện viên bi bị kẹt tại vùng vách ngăn/nếp ruột ở khu vực manh tràng. Đây là vị trí giải thích tình trạng dị vật không thể tự di chuyển ra ngoài dù trẻ đã được điều trị nội khoa nhiều ngày.

Sau khi viên bi được gắp ra qua nội soi đại trực tràng, bé tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trong hai ngày. Sức khỏe trẻ ổn định và được xuất viện an toàn.

Không tự xử trí khi trẻ nuốt phải dị vật

Từ trường hợp này, BS.CKII Thái Thanh Lâm khuyến cáo, phụ huynh cần cảnh giác với nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải dị vật. Do tính tò mò và thói quen đưa đồ vật vào miệng, trẻ có thể vô tình nuốt các vật nhỏ như viên bi, đồng xu, nam châm, pin cúc áo hoặc chi tiết đồ chơi.

Những dị vật này có thể gây tắc nghẽn hoặc tổn thương đường tiêu hóa. Việc theo dõi và xử trí phụ thuộc vào loại dị vật, kích thước, vị trí mắc kẹt và tình trạng của trẻ. Trường hợp viên bi sắt ở bé gái nói trên cho thấy dị vật có thể tồn tại trong đường tiêu hóa nhiều ngày mà không tự di chuyển, cần được đánh giá bằng thăm khám và phương tiện chẩn đoán hình ảnh.

Viên bi được lấy ra - Ảnh BVCC

Đặc biệt, trẻ có tiền sử táo bón nặng có thể gặp khó khăn trong quá trình đào thải dị vật. Tuy nhiên, phụ huynh không nên chủ quan chờ dị vật tự đi ra ngoài khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, cha mẹ không tự móc họng, tự ý dùng thuốc nhuận tràng hoặc cố cho trẻ ăn, uống để đẩy dị vật xuống. Những cách xử trí này có thể không phù hợp với loại dị vật và tình trạng cụ thể của trẻ.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá, xác định vị trí dị vật và quyết định phương án theo dõi hoặc can thiệp khi cần thiết. Việc nhận biết sớm và xử trí đúng cách giúp hạn chế nguy cơ dị vật mắc kẹt kéo dài, gây tổn thương hoặc biến chứng đường tiêu hóa.

Trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần làm gì?

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường rõ rệt.

- Không tự móc họng, tự dùng thuốc nhuận tràng hoặc cố cho trẻ ăn, uống để đẩy dị vật xuống.

- Cất giữ viên bi, pin cúc áo, nam châm, đồng xu và các chi tiết đồ chơi nhỏ ngoài tầm với của trẻ.

- Đặc biệt khẩn trương tìm trợ giúp y tế nếu trẻ nuốt phải pin cúc áo, nam châm hoặc có biểu hiện khó thở, đau bụng, nôn ói.

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