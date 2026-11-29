Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái 22 tháng tuổi (trú tại Nghệ An) bị gãy kín 1/3 dưới xương đùi phải, biến chứng dập nát, hoại tử phần mềm do ngã xe máy.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tai nạn xảy ra khi bé N.T.T.V ngồi trên xe máy điện và ngã xuống đường. Sau cú ngã, bé vẫn tỉnh táo nhưng đau nhiều, đùi phải sưng nề và khó cử động.

Gia đình lập tức đưa bé đi khám tại cơ sở y tế gần nhà. Qua chụp X-quang, bé được chẩn đoán gãy xương đùi, được nẹp cố định, truyền dịch, giảm đau rồi chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh BV

Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng, bác sĩ xác định bé bị gãy kín 1/3 dưới xương đùi phải. Ban đầu, bé được chỉ định kéo nắn, bó bột, dùng kháng sinh, thuốc giảm đau và theo dõi sát vết thương.

Tuy nhiên, khi kiểm tra vùng tổn thương qua cửa sổ bột, các bác sĩ phát hiện đùi phải của bé sưng nề, bầm tím lan rộng, xuất hiện nhiều mảng hoại tử đen, da trầy trợt, lộ mô trắng đỏ xen lẫn và băng gạc thấm dịch. Đánh giá lại cho thấy phần mềm vùng đùi của trẻ đang bị hoại tử.

Trước diễn biến phức tạp, TS.BS. Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng, trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi. Ê-kíp đã cắt lọc sạch mô hoại tử (phần mô chết không thể tự lành) để chặn nguy cơ nhiễm trùng nặng và bảo tồn chi, đồng thời ghép da che phủ phần khuyết hổng.

Từ ca bệnh này, bác sĩ lưu ý ở trẻ nhỏ, tổn thương sau tai nạn thường không bộc lộ hết ngay lập tức. Khi trẻ chấn thương tay chân, ngoài việc nhìn vào phim chụp xương, cần đặc biệt theo dõi kỹ vùng da, cơ và mô mềm xung quanh để kịp thời phát hiện bất thường.

TS.BS. Thái Văn Bình khuyến cáo phụ huynh luôn giám sát chặt chẽ trẻ khi đi lại và sinh hoạt hằng ngày; không cho trẻ ngồi trên xe máy điện hay các phương tiện thiếu an toàn. Nếu trẻ bị ngã hoặc va đập, dù vẫn tỉnh táo nhưng có biểu hiện đau, sưng, bầm tím hoặc hạn chế vận động, gia đình cần đưa trẻ đi khám sớm để tránh bỏ sót tổn thương nặng.

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