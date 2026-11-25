Khi bé Gia Hân (22 tháng tuổi, ở Hà Nội) đang ngồi chơi, chị Thúy - mẹ của bé giật mình phát hiện khuôn mặt con mất cân đối, vùng miệng lệch hẳn sang một bên.

Gia đình vội vàng đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Bác sĩ kết luận bé bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, sau đó chuyển tuyến sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương để tiếp tục điều trị.

Chị Thúy cho biết, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc mấy ngày gần đây trời chuyển rét, nhiệt độ thay đổi đột ngột, khi đón bé từ trường về nhà, quãng đường khá xa nhưng chị chủ quan chưa mặc đủ ấm cho con, buổi chiều hôm đó trời lại có gió khá to.

“Tưởng bệnh này chỉ có người lớn mắc, tôi không ngờ trẻ nhỏ như con mình cũng bị”, chị Thúy chia sẻ.

Trẻ nhỏ cũng có thể bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Quang, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, nhiều người nghĩ rằng méo miệng, liệt mặt chỉ xảy ra ở người lớn vào mùa đông giá rét. Thực tế lâm sàng cho thấy, bệnh lý này không loại trừ bất kỳ độ tuổi nào, kể cả trẻ nhỏ dưới hai tuổi hay học sinh phổ thông, đặc biệt khi thời tiết chuyển rét đột ngột hoặc có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời.

Thống kê trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 đến 100 bệnh nhân đến khám, bao gồm cả người lớn và trẻ em, cao điểm nhất là vào giai đoạn giao mùa từ đông sang xuân với khoảng 80 đến 100 ca mỗi ngày.

Chuyên gia nhấn mạnh, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ bằng phương pháp châm cứu kết hợp y học hiện đại, tỷ lệ hồi phục hoàn toàn có thể lên tới 99%. Ngược lại, nếu chủ quan trì hoãn điều trị, dây thần kinh bị xơ hóa sẽ để lại di chứng co cứng cơ mặt, gây biến dạng khuôn mặt và ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, sinh hoạt của trẻ.

Châm cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên cho trẻ em.

Đừng nhầm liệt mặt với “trúng gió”

ThS.BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thường khởi phát khá đột ngột. Trước khi nhận ra khuôn mặt bị lệch, một số người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, đau vùng vai gáy, đau đầu hoặc tê bì nửa mặt.

Theo y học cổ truyền, bệnh lý này thuộc chứng khẩu nhãn oa tà với biểu hiện đặc trưng là miệng méo, mắt nhắm không kín, liên quan trực tiếp đến yếu tố phong hàn xâm nhập vào kinh lạc vùng đầu mặt gây co thắt mạch máu và phù nề dây thần kinh.

Tuy nhiên, không ít gia đình khi thấy trẻ méo miệng, lệch mặt lại lầm tưởng con bị “trúng gió” hay “nhiễm lạnh” thông thường nên tự ý cạo gió, xoa bóp mạnh hoặc áp dụng các mẹo truyền miệng thiếu căn cứ khoa học.

Việc tự xử trí tại nhà không chỉ không mang lại hiệu quả mà còn làm chậm trễ “thời gian vàng” thăm khám, trong khi người bệnh cần được bác sĩ đánh giá sớm để xác định chính xác nguyên nhân và loại trừ các bệnh lý thần kinh trung ương nghiêm trọng khác.

Liệt mặt tuy không phải lúc nào cũng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến thị lực, khả năng ăn uống, giao tiếp và tâm lý của trẻ nếu phát hiện muộn hoặc điều trị sai cách.

Vì vậy, ngay khi nhận thấy những biểu hiện bất thường trên khuôn mặt trẻ, cha mẹ tuyệt đối không tâm lý chờ đợi bệnh tự khỏi, càng không nên tự điều trị theo kinh nghiệm dân gian mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín càng sớm càng tốt để bảo toàn cơ hội hồi phục hoàn toàn.

Đặc biệt, chuyên gia cảnh báo khi trẻ em hoặc người lớn xuất hiện tình trạng méo miệng kèm theo các dấu hiệu như yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, co giật, mất thăng bằng, lơ mơ hoặc nôn nhiều, gia đình cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương não nguy hiểm chứ không đơn thuần là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.

Để chủ động phòng tránh nguy cơ nhiễm lạnh đột ngột từ môi trường, phụ huynh cần chú ý giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ và tai cho trẻ khi thời tiết chuyển lạnh hoặc khi di chuyển ngoài trời.

Cần nhắc nhở trẻ lau khô người, sấy khô tóc và tai ngay sau khi tắm gội; thay ngay quần áo ẩm ướt, đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ hợp lý để nâng cao sức đề kháng.