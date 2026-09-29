Bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi, lá thư hé lộ nguyên nhân đau lòng

Ngày 28/9, UBND xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã phát thông báo chính thức tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của một bé gái khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi tại một tịnh thất trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 8/8, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước tịnh thất Pháp Hải, thuộc thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, và nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ UBND xã Cát Tiến, bé gái khoảng 20 ngày tuổi, được quấn trong một chiếc khăn màu vàng cam, đặt trong thùng giấy carton kích thước khoảng 30 x 60 cm. Bên cạnh bé có một lá thư viết tay gửi Sư cô Viên Ý.

Bé gái khoảng 20 ngày tuổi đặt trong thùng giấy cùng một lá thư tay. Ảnh: UBND xã Cát Tiến. ↵

Trong thư, người để lại bé cho biết đang gặp hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe không tốt và gia đình không đủ khả năng nuôi dưỡng con. Người này cho biết bé sinh ngày 17/7/2026, đồng thời mong muốn Sư cô đón nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng cháu trong môi trường bình an.

Sau khi được phát hiện, bé được hỗ trợ y tế và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vào khoảng 10h ngày 9/8 trong tình trạng suy hô hấp.

Sau thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, chăm sóc, sức khỏe của bé đã hồi phục hoàn toàn và hiện ổn định.

Hiện UBND xã Cát Tiến phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của bé. Nếu hết thời hạn thông báo mà không có người thân đến nhận, địa phương sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho bé và xem xét phương án tạm giao nuôi dưỡng hoặc đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy định.