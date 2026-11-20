Một bé gái 2 tuổi tại bang Arizona (Mỹ) được tìm thấy ở khu vực sa mạc hẻo lánh, cách nhà khoảng 2,4 km, sau hơn 5 giờ mất tích.

Theo đài KSAZ-TV, bé gái được xác định là Vella Campillo. Em được gia đình trình báo mất tích vào khoảng 18h30 ngày 17/11 (giờ địa phương).

Cha mẹ Vella cho biết, trước khi mất tích, bé đang chơi cùng các anh chị em. Trong lúc một thành viên khác trong gia đình trông nom, em đã tự đi khỏi khu vực nhà ở mà không ai hay biết.

Lùm cây nơi tìm thấy cháu bé. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi phát hiện con gái biến mất, gia đình cùng người dân và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Nhiều nhân lực và phương tiện cứu hộ được huy động để rà soát các khu vực xung quanh.

Theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pinal, sau hơn 5 giờ tìm kiếm, bé gái được phát hiện ngay sau nửa đêm ngày 18/11 tại một khu vực sa mạc cách nhà khoảng 1,5 dặm (2,4 km).

Đáng chú ý, khi được tìm thấy, Vella chỉ mặc một chiếc tã. Nhiệt độ tại khu vực lúc đó đã giảm xuống còn khoảng 45 độ F (7 độ C), tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Cảnh sát trưởng hạt Pinal, ông Ross Teeple, cho biết việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do đặc điểm thời tiết và địa hình.

Theo ông, người dân thường nghĩ Arizona là bang có khí hậu nóng, nhưng vào mùa đông, những khu vực sa mạc hẻo lánh có thể trở lạnh rất nhanh.

“Chúng ta đều quen với cái nóng ở Arizona, nhưng thường quên rằng vào mùa đông, những khu vực xa xôi như thế này có thể trở nên cực lạnh chỉ trong thời gian ngắn. Cơ thể bé gái rất nhỏ, tỏa ra lượng nhiệt ít nên thiết bị bay không người lái sử dụng cảm biến nhiệt không thể phát hiện được em”, ông Teeple chia sẻ với đài KNXV-TV.

Thời điểm cháu bé được tìm thấy. Ảnh cắt từ clip.

Một người hàng xóm kiêm tình nguyện viên tên Jay Stewart đóng vai trò quan trọng trong việc tìm thấy bé gái.

Kể lại quá trình tìm kiếm, Stewart cho biết ông đã cúi xuống kiểm tra phía dưới những bụi cây vì nghĩ bé có thể đang nằm đó để tránh lạnh.

“Tôi cúi xuống nhìn dưới những bụi cây, nghĩ rằng bé có thể đang nằm ở đó vì lạnh. Khi tôi cúi xuống lần nữa và gọi tên bé, phía sau bên trái bất ngờ vang lên một âm thanh không giống tiếng người”, ông kể lại.

Ngay sau đó, bé Vella xuất hiện từ phía sau bụi cây. Stewart lập tức tiến đến và bế em lên.

“Cảm xúc lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được”, người đàn ông chia sẻ.

Đoạn video từ camera gắn trên người do Văn phòng Cảnh sát trưởng công bố ghi lại những khoảnh khắc xúc động sau khi bé gái được giải cứu. Trong video, Stewart bày tỏ sự nhẹ nhõm khi tìm thấy em, trong khi lực lượng chức năng ghi nhận sự nỗ lực và dũng cảm của ông.