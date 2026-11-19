Ngày 6/6/2023, Kristel Candelario rời khỏi nhà riêng tại thành phố Cleveland, bang Ohio (Mỹ), để lại con gái Jailyn Candelario, 16 tháng tuổi, một mình trong cũi quây.

Người mẹ chỉ để lại một ít bánh quy giòn và sữa cho con trước khi lên đường. Trong suốt chuyến đi kéo dài 10 ngày đến Detroit (bang Michigan) và Puerto Rico, bé gái không có bất kỳ ai chăm sóc.

Đối tượng Candelario.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập và xem xét hơn 600 giờ hình ảnh từ camera chuông cửa và camera giao thông. Đáng chú ý, đoạn video từ camera chuông cửa nhà hàng xóm được công tố viên trình chiếu tại phiên tòa ghi lại tiếng khóc của bé Jailyn trong những ngày mẹ vắng nhà.

Khoảng 8h ngày 16/6/2023, Candelario trở về nhà và phát hiện con gái nằm bất động trong cũi. Người mẹ lập tức gọi số khẩn cấp 911. Tuy nhiên, khi lực lượng cấp cứu có mặt, bé Jailyn đã tử vong. Công tố viên Anna Faraglia cho biết Candelario thậm chí đã thay quần áo cho con trước khi nhân viên ứng cứu đến hiện trường.

Bác sĩ pháp y Elizabeth Mooney, người trực tiếp khám nghiệm thi thể bé gái, cho biết Jailyn nhẹ hơn khoảng 3,2 kg so với lần khám sức khỏe gần nhất. Căn cứ vào tình trạng cơ thể, bà nhận định quá trình suy kiệt của đứa trẻ có thể đã diễn ra trong nhiều ngày.

Kết luận của cơ quan pháp y quận Cuyahoga xác định nguyên nhân tử vong là đói và mất nước nghiêm trọng.

Ngày 22/2/2024, Kristel Candelario, khi đó 32 tuổi, đã nhận tội giết người có tình tiết tăng nặng và gây nguy hiểm cho trẻ em. Theo thỏa thuận nhận tội, công tố viên đồng ý rút hai cáo buộc giết người khác cùng một cáo buộc hành hung nghiêm trọng.

Bé gái đã tử vong sau 10 ngày bị bỏ ở nhà.

Tại phiên tuyên án ngày 18/3/2024, luật sư bào chữa Derek Smith cho biết thân chủ từng được điều trị chứng lo âu và trầm cảm. Ông lập luận rằng việc ngừng sử dụng thuốc điều trị đã ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như khả năng đưa ra quyết định của Candelario.

Tuy nhiên, phía công tố phản đối lập luận này, cho rằng tình trạng sức khỏe tâm thần không thể là lý do để biện minh cho hành vi bỏ mặc đứa trẻ. Công tố viên đồng thời trình chiếu những bức ảnh trong điện thoại của Candelario, cho thấy người phụ nữ chụp ảnh cùng bạn bè và vui chơi trên bãi biển trong chuyến đi.

Phát biểu tại tòa thông qua phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Candelario bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của con gái và cho biết mỗi ngày đều cầu xin được tha thứ. Bị cáo khẳng định không tìm cách biện minh cho những gì mình đã gây ra.

Thẩm phán Brendan Sheehan mô tả hành động bỏ mặc bé Jailyn là “sự phản bội tột cùng”. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Kristel Candelario án tù chung thân, không có cơ hội được tha tù trước thời hạn.