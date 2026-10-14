Bé gái 15 tuổi tỉnh dậy trong quan tài sau 8 giờ, trong đám tang của chính mình, tiết lộ điều nhìn thấy về bóng tối

Theo Infobae ngày 11/10, một sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại làng El Jocote, thuộc thị trấn Sacapulas, tỉnh Quiché, Guatemala, liên quan đến Yuleidy Ixcotoyac, cô bé 15 tuổi sống cùng gia đình tại địa phương.

Sự việc bắt đầu vào ngày 10/10, khi Yuleidy bất ngờ xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe. Những diễn biến sau đó khiến gia đình rơi vào tình huống khó tin, còn người cha phải lên tiếng giải thích về quyết định của mình.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi đoạn video ghi lại cảnh tượng tại nhà Yuleidy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh cô bé bất ngờ tỉnh lại trong đám tang của chính mình khiến nhiều người kinh ngạc và đặt câu hỏi về những gì thực sự đã xảy ra.

Bé gái 15 tuổi tại Guatemala bất ngờ tỉnh lại giữa đám tang của chính mình, sau khoảng 8 giờ được gia đình tin rằng đã qua đời. (Ảnh: Infobae)

Theo lời kể của Abraham Ixcotoyac, cha của Yuleidy, trước khi xảy ra sự việc, con gái ông bị đau ngực dữ dội, kèm theo cảm giác nặng nề ở vùng tim.

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, Abraham lập tức dùng ô tô đưa cô bé đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, trên đường đi, Yuleidy bất ngờ rơi vào trạng thái mất ý thức.

Người cha dừng xe để kiểm tra tình trạng của con. Ông cho biết không cảm nhận được mạch đập ở cổ tay và cũng không nhận thấy con gái còn thở.

Tin rằng Yuleidy đã qua đời, Abraham không tiếp tục đưa con đến bệnh viện mà quyết định tìm mua một chiếc quan tài, sau đó đưa cô bé trở về nhà.

Đáng chú ý, theo thông tin được đăng tải, Yuleidy chưa được bác sĩ trực tiếp thăm khám hoặc xác nhận tử vong. Gia đình cũng không có giấy chứng tử chính thức trước khi tổ chức lễ viếng.

Khoảng 14h30 cùng ngày, người thân, hàng xóm và những người quen biết tập trung tại nhà để tổ chức tang lễ cho cô bé.

Trong lúc mọi người đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Yuleidy, mẹ cô bé là bà Lesvia Ríos vẫn nuôi hy vọng con gái mình chưa thực sự qua đời.

Theo lời kể của người mẹ, khi cúi xuống khóc bên quan tài, bà bất ngờ nhận thấy một dấu hiệu bất thường. Bà cho biết con gái dường như đang cử động nên lập tức gọi những người xung quanh đến kiểm tra.

Khi phần cửa sổ trên nắp quan tài được mở ra, những người có mặt phát hiện Yuleidy có dấu hiệu tỉnh lại. Không lâu sau đó, cô bé bất ngờ ngồi dậy trước sự chứng kiến của người thân và hàng xóm.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Yuleidy mặc áo màu hồng, được người thân hỗ trợ ra khỏi quan tài. Một số người mang nước đến cho cô bé, trong khi những người khác reo hò vì vui mừng.

Không khí tang thương nhanh chóng chuyển thành sự ngỡ ngàng và xúc động. Theo lời kể của gia đình, Yuleidy đã ở trong tình trạng mất ý thức khoảng 8 giờ trước khi có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian này dựa trên lời kể của người thân, chưa có hồ sơ y tế độc lập xác nhận.

Khi phần cửa sổ trên nắp quan tài được mở ra, mọi người phát hiện Yuleidy có dấu hiệu tỉnh lại. (Ảnh: Infobae)

Sau sự việc, Yuleidy xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương để kể lại những gì mình trải qua.

Cô bé cho biết trước khi bất tỉnh, bản thân cảm thấy đau dữ dội ở vùng ngực, kèm cảm giác nặng nề ở tim. Sau đó, cô mất ý thức và không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh.

Trong phóng sự do chương trình Primer Impacto của Univision đăng tải ngày 12/10, Yuleidy kể rằng mình có cảm giác như đang ngủ nhưng không còn cảm nhận được cơ thể.

Theo lời cô bé, xung quanh chỉ là một khoảng không tối đen. Trong bóng tối, Yuleidy cố gắng tìm kiếm một nguồn sáng ở phía xa.

Cô kể rằng nguồn sáng ban đầu dường như ở rất xa, nhưng cuối cùng bản thân đã tìm được đường đến đó. Ngay sau khoảnh khắc ấy, Yuleidy tỉnh lại và nhận ra mình đang ở nhà.

Câu chuyện cùng những hình ảnh ghi lại cảnh cô bé tỉnh lại giữa tang lễ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Yuleidy gọi trải nghiệm này là một phép màu và bày tỏ lòng biết ơn vì vẫn có thể ở bên gia đình.

Tuy nhiên, trải nghiệm về bóng tối và ánh sáng chỉ là lời kể chủ quan của cô bé, không phải bằng chứng cho thấy cô đã thực sự tử vong rồi sống lại.

Theo Univision, cơ quan chức năng Guatemala đã bắt đầu điều tra nhằm xác minh diễn biến sự việc cũng như tình trạng sức khỏe của Yuleidy. Tính đến thời điểm các bản tin ngày 12/10 được công bố, chưa có kết luận y khoa độc lập giải thích nguyên nhân khiến cô bé bất tỉnh.

Các chuyên gia y tế lưu ý rằng việc người thân không cảm nhận được hơi thở hoặc mạch đập không đủ để kết luận một người đã tử vong. Trường hợp bất tỉnh đột ngột, đặc biệt khi đi kèm triệu chứng đau ngực, cần được cấp cứu và đánh giá y tế kịp thời.