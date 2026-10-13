Bé gái 15 tuổi bất ngờ 'sống lại' trong quan tài, tiết lộ khoảnh khắc cuối trước khi ngất lịm

Một bé gái 15 tuổi ở Guatemala khiến gia đình và những người có mặt tại lễ tang bàng hoàng khi bất ngờ mở mắt, ngồi dậy trong quan tài. Trước đó, cô bé được cho là đã tử vong sau khi bất tỉnh trên đường đến cơ sở y tế.

Theo truyền thông địa phương, Yuleidy Ixcotoyac, 15 tuổi, bất tỉnh vào rạng sáng 10/10 khi được cha là ông Abraham Ixcotoyac đưa đến trung tâm y tế.

Ông Abraham kể rằng, khi đang lái xe đến khu vực thị trấn San Pedro Jocopilas, ông nhận thấy con gái không còn thở và không bắt được mạch ở cổ tay.

Tuy nhiên, theo lời người cha, Yuleidy không được đưa vào bệnh viện và cũng không được chăm sóc y tế trước khi gia đình đưa cô bé về nhà. Gia đình sau đó mua một chiếc quan tài để chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, người thân và hàng xóm tập trung tại nhà riêng của gia đình ở El Jocote, tỉnh Quiché, Guatemala, để viếng cô bé.

Người mẹ phát hiện con gái cử động trong quan tài

Trong lúc đau buồn, bà Lesvia Ríos, mẹ của Yuleidy, tiến đến bên quan tài và bất ngờ nhận thấy con gái có dấu hiệu cử động.

Những người có mặt sau đó sững sờ khi cô bé mở mắt và ngồi thẳng dậy ngay bên trong quan tài.

Các đoạn video được truyền thông địa phương TV Sac công bố ghi lại cảnh nhiều người vây quanh quan tài. Yuleidy mặc áo phông màu hồng, tỉnh lại giữa sự ngỡ ngàng của những người thân. Một số người nhanh chóng hỗ trợ, đưa nước cho cô bé và giúp cô ra khỏi quan tài.

Ông Abraham cho biết, thời điểm đó, ông đang ở khu vực sân nhà thì nghe thấy tiếng la hét của những người có mặt. Khi quay lại, ông thấy mọi người đang đưa con gái ra khỏi quan tài.

“Khi tôi nhìn xung quanh, họ đang đưa con gái tôi ra khỏi chiếc quan tài”, ông kể lại trong cuộc phỏng vấn với TV Sac.

Trong khi đó, bà Lesvia cho biết bà chưa bao giờ từ bỏ hy vọng con gái vẫn còn sống. Người mẹ kể rằng chính bà là người nhận thấy dấu hiệu cử động khi đến gần quan tài.

Cô bé kể lại những triệu chứng trước khi bất tỉnh

Trong cuộc phỏng vấn với TV Sac, Yuleidy chia sẻ về những biểu hiện bất thường mà cô gặp phải trước khi ngất đi.

“Tim tôi bắt đầu đau dữ dội, cảm giác nặng trĩu và rồi tôi ngất đi”, cô bé kể.

Hiện chưa có thông tin công khai từ cơ quan y tế Guatemala giải thích nguyên nhân khiến Yuleidy bất tỉnh, cũng như lý do gia đình cho rằng cô bé đã tử vong trước khi tổ chức tang lễ.

Tình trạng sức khỏe của cô bé sau sự việc cũng chưa được công bố đầy đủ. Do chưa có kết luận y tế chính thức, nguyên nhân của sự việc vẫn chưa được làm rõ.