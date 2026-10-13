Bé gái 15 tuổi bất ngờ ngồi dậy trong quan tài tại đám tang của chính mình

Theo thông tin được tờ The Sun đăng tải ngày 12/10, Yuleidy Ixcotoyac, 15 tuổi, được cho là đã tỉnh lại sau khoảng 8 giờ bị gia đình tin rằng đã qua đời. Khoảnh khắc cô bé bất ngờ ngồi dậy trong quan tài giữa lễ tang khiến những người thân có mặt không khỏi sửng sốt.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy Yuleidy mặc áo phông màu hồng, từ từ tỉnh lại rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy bên trong quan tài. Những người xung quanh nhanh chóng tiến đến hỗ trợ cô bé ra ngoài. Không khí tang thương trước đó lập tức chuyển thành những tiếng reo hò, trong đó có người liên tục hô vang "Hallelujah" để bày tỏ niềm vui và sự nhẹ nhõm.

Theo lời kể của gia đình, sự việc bắt đầu vào rạng sáng thứ Bảy, khi Yuleidy đang ngồi trên ô tô cùng cha là Abraham Ixcotoyac, một mục sư Tin Lành tại Guatemala.

Trong hành trình đưa con gái đến cơ sở y tế, Abraham cho biết cô bé đột nhiên ngất xỉu. Ông lập tức dừng xe để kiểm tra tình trạng của con. Tuy nhiên, theo lời người cha, ông không nhận thấy con gái còn thở và cũng không cảm nhận được mạch đập ở cổ tay. Tin rằng Yuleidy đã qua đời, Abraham cho biết ông rơi vào tình trạng đau đớn và hoảng loạn. Ông kể: "Tôi thấy con bé không còn thở và không thể cảm nhận được mạch đập ở cổ tay".

Người cha cũng thừa nhận con gái chưa được đưa đến bệnh viện. Theo lời kể của ông, một bác sĩ không trực tiếp xác nhận tình trạng tử vong của Yuleidy và gia đình cũng chưa được cấp giấy chứng tử chính thức. Dù vậy, gia đình vẫn chuẩn bị quan tài và tổ chức lễ viếng vào chiều cùng ngày. Khoảng 14h30, người thân, hàng xóm và những người quen biết tập trung tại nhà ở El Jocote để tiễn đưa cô bé.

Không ai trong số những người có mặt khi ấy ngờ rằng chỉ ít lâu sau, đám tang sẽ trở thành một sự việc gây kinh ngạc.

Theo lời kể của Lesvia Ríos, mẹ của Yuleidy, bà đã nhiều lần khẳng định con gái mình vẫn còn sống trong lúc đau đớn bên quan tài. Bà kể với truyền thông địa phương rằng khi cúi xuống khóc bên quan tài, bà nhận thấy có điều gì đó bất thường. Sau khi cửa sổ quan tài được mở, bà phát hiện con gái dường như đang cử động và có dấu hiệu tỉnh lại. "Tôi cứ nói rằng con bé còn sống, rằng nó chưa chết", người mẹ kể lại.

Bà cho biết thêm: "Khi tôi đang khóc bên quan tài, chúng tôi mở cửa sổ và thấy con bé cử động. Nó đang tỉnh lại, rồi đột nhiên ngồi dậy".

Những người thân lập tức hỗ trợ Yuleidy ra khỏi quan tài. Trong đoạn video được chia sẻ, cô bé được dìu ra ngoài giữa sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Một số người còn mang nước đến cho cô bé sau khoảnh khắc tỉnh lại đầy bất ngờ.

Từ nỗi đau mất con, gia đình Yuleidy chuyển sang vui mừng khi nhận ra cô bé vẫn còn sống. Những người có mặt cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm khi chứng kiến cô bé có thể tỉnh táo trở lại sau sự việc.

Khi kể lại những gì đã trải qua, Yuleidy cho biết trước khi ngất xỉu, cô cảm thấy tim đau dữ dội, kèm theo cảm giác nặng nề ở ngực. Sau đó, cô mất ý thức, giống như bị ngất. "Tôi cảm thấy tim mình đau dữ dội, có cảm giác nặng nề, rồi tôi bất tỉnh, giống như bị ngất xỉu", cô bé chia sẻ.

Sau khi tỉnh lại, Yuleidy bày tỏ lòng biết ơn vì vẫn còn sống và được ở bên gia đình. Dù cho biết đôi tay vẫn run rẩy, cô khẳng định bản thân đang dần lấy lại sức lực.

Bé gái cũng gọi những gì vừa trải qua là một phép màu. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận nguyên nhân khiến cô bé mất ý thức, cũng như tình trạng sức khỏe chính xác của cô trong khoảng thời gian gia đình cho rằng cô đã qua đời.

Theo The Sun, sau sự việc, Yuleidy được cho là đã tỉnh táo và đang hồi phục tại nhà. Trong khi đó, cơ quan y tế Guatemala chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tình huống hiếm gặp và những diễn biến đầy bất ngờ. Dẫu vậy, việc một người được cho là đã tử vong nhưng sau đó có dấu hiệu sống trở lại là vấn đề cần được xác minh bằng đánh giá y tế. Việc xác định một người đã qua đời không thể chỉ dựa trên quan sát của người thân về nhịp thở hoặc mạch đập.

Trong trường hợp của Yuleidy, những thông tin hiện có chủ yếu xuất phát từ lời kể của gia đình và các đoạn video được chia sẻ. Nguyên nhân y khoa đứng sau sự việc vẫn chưa được làm rõ.