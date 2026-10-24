Bé gái 13 tuổi phát hiện u nang buồng trứng 6cm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé gái 13 tuổi phát hiện u nang buồng trứng từ cơn đau bụng đột ngột

Vừa qua, Khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã phẫu thuật nội soi bóc trọn khối u nang buồng trứng kích thước lớn cho bé N.T.A. (13 tuổi, ngụ Vĩnh Long), đồng thời bảo tồn tối đa mô lành buồng trứng nhằm góp phần duy trì chức năng sinh sản trong tương lai.

Trước đó, bé T.A. vẫn sinh hoạt và đi học bình thường. Tuy nhiên, vào ngày nhập viện, bé đột ngột xuất hiện cơn đau vùng hạ vị, mức độ đau tăng dần nên được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Ảnh: BVCC

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhi đau nhiều vùng hông phải và chậu phải. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp MSCT 160 lát cắt, các bác sĩ phát hiện tại vùng hạ vị có cấu trúc dạng nang kích thước khoảng 59 × 52 × 59mm, nghi u nang buồng trứng. Ngoài ra, hình ảnh chẩn đoán còn ghi nhận một tổn thương dạng nang kích thước khoảng 25mm cạnh trái tử cung.

Sau khi hội chẩn và đánh giá tình trạng bệnh nhi, các bác sĩ chẩn đoán u nang buồng trứng phải kích thước lớn, có chỉ định phẫu thuật. Sau khi hội chẩn cùng lãnh đạo khoa, Ban Giám đốc bệnh viện và tư vấn kỹ lưỡng cho gia đình, ê-kíp thống nhất lựa chọn phẫu thuật nội soi bóc u nang buồng trứng, với mục tiêu lấy trọn khối u nhưng hạn chế tối đa tổn thương mô buồng trứng lành.

Phẫu thuật nội soi bóc trọn khối u, bảo tồn mô buồng trứng lành

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê nội khí quản. Ê-kíp phẫu thuật tiếp cận ổ bụng qua 4 trocar. Khi kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng sạch; tử cung, buồng trứng trái và hai vòi trứng đều bình thường. Tại buồng trứng phải có một nang kích thước khoảng 5 × 6 × 6cm, bên trong chứa dịch trong.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách cẩn thận để lấy trọn khối u, đồng thời giữ lại tối đa phần mô lành của buồng trứng. Sau đó, ê-kíp cầm máu, rửa sạch ổ bụng và đóng các vị trí trocar. Lượng máu mất không đáng kể. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong khoảng 45 phút.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định và được chuyển về khoa tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Sức khỏe bé hồi phục tốt, có thể vận động nhẹ nhàng, ăn uống bình thường và đã được xuất viện.

Theo BS.CKI. Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa của bệnh viện, điểm quan trọng trong trường hợp này là khối u được lấy trọn nhưng mô lành buồng trứng vẫn được bảo tồn, giúp duy trì chức năng buồng trứng và góp phần bảo vệ khả năng sinh sản trong tương lai cho bệnh nhi.

U nang buồng trứng ở trẻ vị thành niên có thể biểu hiện bằng đau bụng cấp

U nang buồng trứng có thể gặp ở nhiều độ tuổi. Ở trẻ em và trẻ vị thành niên, một số trường hợp có thể biểu hiện bằng đau bụng cấp tính hoặc đau vùng hạ vị.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc chuyên môn của bệnh viện đánh giá việc phẫu thuật nội soi điều trị u nang buồng trứng cho bệnh nhi 13 tuổi cho thấy vai trò của kỹ thuật ngoại khoa trong việc xử lý tổn thương, đồng thời hướng đến mục tiêu bảo tồn tối đa mô lành và chức năng sinh sản trong tương lai.