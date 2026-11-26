Bé gái 7 tuổi dẫn đầu đoàn múa tại APEC Trung Quốc Nổi tiếng từ video múa Anh ca đạt 10 tỷ lượt xem, Zhuang Enqi được chọn đứng vị trí trung tâm trong nhóm 51 vũ công biểu diễn trước các nhà lãnh đạo tại APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Zhuang Enqi, 7 tuổi, đến từ thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm 51 vũ công biểu diễn điệu múa Anh ca (Yingge) tại Hội nghị APEC vừa diễn ra ở Thâm Quyến. Dù nhóm có độ tuổi trung bình là 12, cô bé vẫn được chọn đứng ở vị trí trung tâm đội hình, theo SCMP.

Enqi bắt đầu được cộng đồng mạng Trung Quốc chú ý từ tháng 4/2024. Khi đó, trong một hoạt động văn hóa dân gian tại làng, cô bé bất ngờ nhập vào đoàn múa Anh ca đang diễu hành trên con đường gần nhà và hào hứng biểu diễn cùng các vũ công trưởng thành.

Video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút 10 tỷ lượt xem. Từ đó, Enqi được nhiều người trìu mến gọi là "Cô bé Anh ca". Một số vũ công cũng bày tỏ ấn tượng trước những động tác dứt khoát và khả năng bắt nhịp, biểu diễn ở tốc độ cao của cô bé.

Zhuang Enqi dẫn đầu đội hình các vũ công trẻ biểu diễn điệu múa Anh ca tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị APEC. Ảnh: CGTN.

Có nguồn gốc từ vùng Triều Sán, điệu múa Anh ca được cho là xuất hiện từ thời nhà Minh (1368-1644). Loại hình nghệ thuật dân gian này kết hợp võ thuật với kinh kịch Trung Quốc, nổi bật bởi những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, thường gắn với hoạt động tôn vinh các anh hùng. Năm 2006, Anh ca được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên của Trung Quốc.

Niềm yêu thích Anh ca của Enqi bắt nguồn từ chính gia đình. Cha cô bé chơi chiêng, còn ông nội thổi tù và trong đoàn múa của làng. Từ nhỏ, Enqi thường được người thân đưa đi xem các buổi tập của đoàn. Nhận thấy con gái có năng khiếu, ông Zhuang Rongqiang quyết định thuê huấn luyện viên riêng để hướng dẫn cô bé.

Enqi nhanh chóng cho thấy khả năng tiếp thu vượt trội. Theo ông Zhuang, một động tác thường cần 3-4 ngày để những đứa trẻ khác thành thạo thì con gái ông chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi. Đến nay, cô bé đã học được hơn 10 bài múa Anh ca.

Zhuang Enqi (giữa) và em gái Zhuang Yaqi (trái) tập đánh trống, chiêng trong điệu múa Anh ca dưới sự hướng dẫn của cha, tại nhà riêng ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, năm 2024. Ảnh: Xinhua.

Nhờ khả năng biểu diễn, Enqi thường xuyên được mời tham gia các chương trình nghệ thuật ở Quảng Đông và nước ngoài. Tháng 12/2024, cô bé đến Singapore biểu diễn và hướng dẫn khán giả thực hiện một số động tác. Đầu năm nay, Enqi tiếp tục xuất hiện trong một màn trình diễn trên đường phố Hong Kong (Trung Quốc).

Cuối tháng 6, ông Zhuang nhận được thông báo con gái được chọn biểu diễn tại Hội nghị APEC. "Chúng tôi rất vui và vinh dự khi nhận được lời mời biểu diễn trước các vị khách quốc tế", ông nói.

Zhuang Enqi tạo dáng trong trang phục múa Anh ca truyền thống. Ảnh: CGTN.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Enqi chuyển đến Thâm Quyến trong 4 tháng. Trong quá trình luyện tập, cô bé cùng các thành viên khác đeo bao cát ở tay và chân. Những vật nặng giúp các vũ công giữ bước chân vững vàng hơn và thực hiện động tác đánh gậy gỗ chắc chắn.

Dù phải trải qua lịch tập luyện vất vả, Enqi chưa bao giờ phàn nàn. Người cha cho biết đôi lúc cảm thấy xót con, nhưng vẫn giữ những lo lắng ấy cho riêng mình vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện của con gái.

Sau màn biểu diễn tại APEC, Enqi mong muốn được đến một nơi có tuyết rơi, bởi cô bé chưa từng tận mắt nhìn thấy tuyết thật.

Câu chuyện về cô bé 7 tuổi tiếp tục nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. "Cô bé thật đáng yêu và tài năng", một người dùng bình luận.

Một người khác viết: "Tôi biết đến điệu múa Anh ca nhờ bé Enqi. Thật tuyệt khi văn hóa truyền thống Trung Quốc được tiếp nối qua những thế hệ trẻ".

Đan Châu