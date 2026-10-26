Bé gái 10 tuổi mang thai 6 tháng, cảnh sát bắt giữ khẩn cấp cha dượng 33 tuổi

Sự việc bị phát giác khi bé gái được gia đình đưa đến một bệnh viện ở Argentina trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ sản khoa phát hiện bệnh nhi đã mang thai ở tháng thứ 6.

Theo lời khai của người mẹ, con gái cô thậm chí còn chưa có kinh nguyệt, khiến kết quả kiểm tra ở giai đoạn muộn của thai kỳ gây rúng động. Trong buổi làm việc với các y bác sĩ, bé gái đã chỉ đích danh người cha dượng là Julio Vivas, 33 tuổi, chính là thủ phạm thực hiện hành vi đồi bại. Vụ việc lập tức được trình báo lên các cơ quan thực thi pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin tố giác, công tố viên Guillermo Farías, người trực tiếp phụ trách vụ án, đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Julio Vivas. Sáng ngày 20/10, lực lượng cảnh sát đã đột kích căn nhà ở khu vực nông thôn El Bracho, nơi nghi phạm sống chung cùng hai mẹ con bé gái, để thực thi lệnh bắt.

Julio Vivas

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ điện thoại di động của Vivas nhằm trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, đơn vị cảnh sát chuyên trách về phụ nữ đang phối hợp lấy lời khai của các bên liên quan để làm rõ toàn bộ hoàn cảnh dẫn đến bi kịch này, trong khi Vivas tiếp tục bị tạm giữ nghiêm ngặt.

Trả lời kênh truyền hình Noticiero 7, bà Norma Gómez, bà ngoại của bé gái, cho biết con gái bà là Andrea quen Vivas qua mạng.

Bà Norma tiết lộ từng nhiều lần cảnh báo con gái không nên quá tin tưởng người đàn ông này. Từ chính nỗi đau từng bị xâm hại năm 8 tuổi, người bà bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng, đồng thời kêu gọi pháp luật trừng trị đích đáng kẻ thủ ác.

Về phía nhà trường, cô giáo Lucrecia cho biết học sinh của mình vốn là một cô bé ít nói, luôn làm bài tập đầy đủ và chưa từng bộc lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường hay cáo ốm nào trên lớp.

Tuy nhiên, truyền thông địa phương đang dấy lên những lo ngại về môi trường sống của nạn nhân, khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng mẹ của em từng phải sống trong cảnh bạo lực và đe dọa. Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh các tình tiết này, đồng thời triển khai các biện pháp y tế và tâm lý cần thiết để bảo vệ an toàn cho bé gái.