Bé gái 1 tuổi tử vong vì bị bỏ quên 8 tiếng trong ô tô: Hé lộ danh tính nghi phạm

Theo hãng tin CBS News, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông để điều tra về cái chết của bé gái 1 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt khoảng 8 giờ tại thành phố Homestead, Florida, Mỹ.

Nghi phạm được xác định là Keyner Vazquez de Leon, 22 tuổi. Sau phiên xét xử diễn ra ngày 9/11, người này bị tạm giam và không được phép bảo lãnh tại ngoại. Các cáo buộc đối với nghi phạm gồm ngộ sát trẻ em dưới 18 tuổi, bỏ bê trẻ em và để trẻ nhỏ một mình trong ô tô mà không có người giám sát.

Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Miami-Dade, các điều tra viên cho biết Vazquez de Leon thường đưa bé gái 1 tuổi từ nhà đến nhà người giữ trẻ từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Tuy nhiên, các điều tra viên cho biết, vì một nguyên nhân hiện chưa được làm rõ, bé gái đã không được đưa đến nhà người trông trẻ như dự kiến.

Theo thông tin từ MDSO, sau khi đón bé, Vazquez de Leon quay trở về nhà nhưng không đưa cô bé ra khỏi ô tô. Người đàn ông này đã để đứa trẻ ở lại bên trong chiếc xe với động cơ đã tắt.

"Anh ta tắt máy xe và vào nhà, để đứa trẻ một mình trong xe", báo cáo bắt giữ nêu rõ. "Bị cáo bắt đầu rửa xe bên ngoài nhà trong khi đứa trẻ vẫn ở trong xe".

Theo biên bản bắt giữ, vào khoảng 15h ngày 8/11, mẹ bé gái đã gọi điện cho Vazquez de Leon để hỏi về tình hình của con. Trong cuộc liên lạc này, người đàn ông mới sực nhớ ra rằng mình vẫn chưa đưa bé đến nhà người trông trẻ như dự định.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Keyner Vazquez de Leon, 22 tuổi. Ảnh: Miami-Dade Corrections.

Khi kiểm tra lại chiếc xe, Vazquez de Leon phát hiện bé gái đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Theo thông tin từ các nhà điều tra, người đàn ông sau đó bế đứa trẻ vào trong nhà rồi nhanh chóng gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Vazquez de Leon không có quan hệ họ hàng với bé gái và anh ta đã cung cấp lời khai xác nhận tất cả các chi tiết được nêu trong báo cáo bắt giữ.

Tại phiên điều trần xem xét việc cho phép bảo lãnh tại ngoại, Thẩm phán Alicia Garcia Provolos đã công bố các tội danh mà nghi phạm phải đối mặt, đồng thời thông báo mức hình phạt tù cao nhất có thể áp dụng đối với từng cáo buộc.

Thẩm phán Garcia Provolos cho biết: "Tội danh thứ nhất là ngộ sát nghiêm trọng, một tội hình sự có thể bị phạt tù đến 30 năm. Tội danh thứ 2 là bỏ mặc trẻ em một mình trong xe. Đó là tội hình sự cấp độ 3, có thể bị phạt tù đến 5 năm. Tội danh thứ 3 là bỏ bê trẻ em gây thương tích nghiêm trọng, một tội hình sự cấp độ 2, có thể bị phạt tù đến 15 năm".

Vazquez de Leon sẽ bị tạm giam trước khi xét xử để chờ phiên điều trần tiếp theo. Mức tiền bảo lãnh cho tội danh thứ 2 và thứ 3 lần lượt là 5.000 USD và 15.000 USD.