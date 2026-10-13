Bê con chào đời với hai chân mọc trên đầu, ca phẫu thuật 90 phút hé lộ điều bất thường

Theo ABC News Australia, ca phẫu thuật loại bỏ hai chi bất thường được thực hiện khi con vật mới hơn một tuần tuổi. Đây là trường hợp đặc biệt đối với bác sĩ thú y Megan Smith, người có 20 năm kinh nghiệm trong nghề.

Hiện tượng hiếm gặp có thể liên quan đến quá trình phát triển phôi

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng song thai ký sinh hoặc đột biến gene có thể là nguyên nhân khiến bê con phát triển thêm chi ngay từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác trong trường hợp của Spider vẫn chưa thể xác định.

Imke Tammen, chuyên gia di truyền học thuộc Trường Thú y, Đại học Sydney, giải thích rằng hiện tượng này có thể xảy ra khi một phôi bắt đầu phân chia thành hai nhưng không tách biệt hoàn toàn. Khi quá trình phát triển của phôi thứ hai bị đình trệ, một phần cơ thể của nó có thể vẫn gắn với phôi còn lại.

Bê con có 2 chân mọc trên đầu.

Ngoài ra, những bất thường trong quá trình phát triển của một phôi đơn lẻ hoặc các tình trạng di truyền cũng có thể khiến động vật sinh ra với các chi thừa.

Theo chuyên gia Tammen, dữ liệu nghiên cứu về dị tật bẩm sinh ở gia súc hiện còn hạn chế, khiến giới khoa học khó xác định mức độ phổ biến của những trường hợp như vậy. Bà khuyến khích người chăn nuôi thông báo cho bác sĩ thú y khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường để hỗ trợ quá trình nghiên cứu.

Ca phẫu thuật giúp bê con có cơ hội sống bình thường

Bác sĩ Megan Smith cho biết bà chưa từng gặp trường hợp nào có chân mọc trên đầu trong suốt hai thập kỷ làm nghề.

Chủ của Spider từng cân nhắc việc cho con vật chết nhân đạo, nhưng bác sĩ Smith đề nghị thử tiến hành phẫu thuật với chi phí thấp. Bà cùng một kỹ thuật viên thú y gây mê cho bê con, sau đó thực hiện ca mổ kéo dài hơn 90 phút để loại bỏ hai chi bất thường.

Trong quá trình phẫu thuật, Spider được khâu 28 mũi. Theo bác sĩ Smith, nếu giữ nguyên các chi thừa, khi lớn lên bê con có thể gặp khó chịu ở vùng đầu và bị ảnh hưởng khả năng giữ thăng bằng.

Spider hồi phục nhanh chóng sau ca mổ. Chỉ khoảng một giờ sau khi tỉnh lại, con vật đã uống sữa bằng bình. Sau đó, bê con được đưa trở về với mẹ và tiếp tục bú sữa, vận động bình thường.

Bác sĩ Smith cho rằng đây là cơ hội hiếm có để đội ngũ thú y giúp con vật có một cuộc sống tốt hơn. Chuyên gia Tammen cũng đánh giá cao nỗ lực của nhóm bác sĩ, cho rằng việc điều trị đã góp phần cải thiện phúc lợi động vật và tạo điều kiện để Spider sống khỏe mạnh.