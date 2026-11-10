Bê bối tình ái và những nghi vấn tình báo xoay quanh CEO Nvidia

Nghi vấn quan hệ ngoài hôn nhân và hoạt động tình báo

Sóng gió bắt đầu khi xuất hiện thông tin cho rằng CEO Nvidia Jensen Huang đã gửi email nội bộ tới toàn thể nhân viên, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân và cam kết hợp tác với các cơ quan điều tra.

Thông tin gây chú ý bởi ông Huang có cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1985 với bà Lori Huang.

Ngay sau đó, Hội đồng quản trị Nvidia được cho là đã triển khai một cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ nghi vấn CEO 63 tuổi trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài, với mục đích tiếp cận những bí mật công nghệ của tập đoàn.

Alice Huang trong các ảnh chụp cùng CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: NOWNews, NetThunder/LinkedIn)

Theo thông tin đăng tải trên The New York Times, người phụ nữ được cho là liên quan đến vụ việc là Alice Huang, một nữ doanh nhân bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo nước ngoài.

Trước những thông tin trên, Nvidia đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định không có bí mật thương mại hay lợi ích an ninh quốc gia nào của Mỹ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Giai Khôn (Guo Jiakun) bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những thông tin vu khống, bôi nhọ và hoàn toàn vô căn cứ.

Tương lai Nvidia trước những biến động

Giữa tâm điểm tranh cãi, Jensen Huang được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cho biết đã trực tiếp gọi điện cho CEO Nvidia để trao đổi về vụ việc. Tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump kể đã hỏi thẳng Jensen Huang liệu ông có biết người phụ nữ nói trên là gián điệp hay không. Theo lời Tổng thống Mỹ, CEO Nvidia khẳng định hoàn toàn không biết và ông tin vào lời giải thích này.

Ông Trump cũng xác nhận FBI đang tham gia làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tin tưởng vào Jensen Huang, gọi ông là người đáng kính và cho rằng ông nên tiếp tục lãnh đạo Nvidia.

Theo thông tin được đề cập, ông Trump đã nhận được báo cáo về mối quan hệ nói trên từ năm trước nhưng chưa có động thái can thiệp.

Tỷ phú Elon Musk cũng thể hiện sự đồng tình với quan điểm bảo vệ CEO Nvidia của Shaun Maguire, một nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng. Ông Maguire cho rằng, dù Jensen Huang đã có một quyết định rất thiếu sáng suốt, ông vẫn là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất thế hệ và giữ vai trò quan trọng đối với vị thế dẫn đầu AI của Mỹ.

Nhà đầu tư này cảnh báo không nên để vụ việc gây tổn hại đến toàn bộ ngành công nghiệp AI.

Dù nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật có ảnh hưởng, những tranh cãi xung quanh CEO Nvidia vẫn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Theo thông tin được nêu trong các báo cáo, trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu Nvidia giảm 4,2%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Trước đó, tập đoàn từng đạt vốn hóa thị trường hơn 4.000 tỷ USD.

Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi về khả năng tiếp tục điều hành Nvidia của Jensen Huang và những rủi ro doanh nghiệp có thể đối mặt nếu ông rời vị trí lãnh đạo.

Hiện Nvidia giữ vai trò trung tâm trong làn sóng phát triển AI toàn cầu, cung cấp chip và nền tảng công nghệ cho các trung tâm dữ liệu cùng nhiều doanh nghiệp lớn. Vì vậy, bất kỳ biến động nào ở vị trí lãnh đạo tập đoàn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và hệ sinh thái đối tác, trong đó có OpenAI.

Nếu các cáo buộc được xác nhận, vụ việc sẽ không chỉ dừng lại ở câu chuyện đời tư của một lãnh đạo doanh nghiệp. Nó còn có thể đặt ra những vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế và địa chính trị trong quan hệ Mỹ - Trung, nhất là khi Nvidia đang giữ vị trí chiến lược trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Những diễn biến tiếp theo của vụ việc vì thế được giới công nghệ và thị trường theo dõi sát sao. Tương lai lãnh đạo Nvidia cũng như những tác động đối với ngành công nghiệp AI vẫn là những vấn đề chưa có lời giải.