Các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cho các công ty Trung Quốc thuê năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện cần phải có giấy phép từ phía Hoa Kỳ. Ảnh: Trending Topics

Lỗ hổng Megaspeed

Quyết định rời chiếc ghế Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Nvidia của ông Jensen Huang không chỉ khép lại triều đại 33 năm của một biểu tượng Thung lũng Silicon, mà còn châm ngòi cho đợt siết chặt kiểm soát công nghệ khắc nghiệt nhất nhằm vào Bắc Kinh.

Thông báo từ chức được đưa ra ngày 12/11/2026 sau khi tờ Financial Times và The New York Times phanh phui bê bối đời tư của ông Huang với một cựu lãnh đạo của Megaspeed - doanh nghiệp hạ tầng đám mây có trụ sở tại Singapore bị giới tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc.

Ngay lập tức, Bộ Thương mại Mỹ (DOC - Department of Commerce) đã ban hành quy định mới vào ngày 16/11, yêu cầu giấy phép xuất khẩu nghiêm ngặt đối với các lô hàng bộ xử lý đồ họa (GPU - Graphics Processing Unit) tiên tiến chuyển đến Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Brazil nhằm chặn đứng lỗ hổng cho thuê năng lực tính toán từ xa, theo thông tin từ hãng tin Reuters và đài Channel NewsAsia.

Động thái này giáng một đòn trực diện vào các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Trung Quốc vốn đang dựa vào các trung tâm dữ liệu hải ngoại để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn.

Theo hồ sơ thương mại được tờ The Wall Street Journal dẫn lại, riêng công ty Megaspeed đã mua hơn 4,8 tỷ USD chip Nvidia trong vòng hai năm và sắp xếp các hợp đồng cung ứng trị giá gần 12 tỷ USD cho khách hàng Trung Quốc giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 6/2025.

Trên thị trường tài chính, chuyên trang công nghệ Mashable ghi nhận cơn địa chấn lãnh đạo kết hợp với rủi ro mất đi các kênh phân phối tỷ đô đã thổi bay hơn 450 tỷ USD vốn hóa thị trường của Nvidia chỉ trong vài phiên giao dịch, kéo giá cổ phiếu giảm hơn 27% trong vòng 5 ngày tính đến ngày 16/11.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ và giới đầu tư tại châu Á, cuộc khủng hoảng tại Nvidia đồng nghĩa với việc kỷ nguyên tiếp cận sức mạnh tính toán Mỹ thông qua các trạm trung chuyển khu vực đang chính thức khép lại.

Khi các cửa ngõ đám mây tại Đông Nam Á bị phong tỏa bằng rào cản pháp lý, chi phí huấn luyện thuật toán sẽ leo thang chóng mặt và buộc các tập đoàn công nghệ phải tái cấu trúc toàn bộ chuỗi cung ứng hạ tầng số trong khu vực.

Giới chức Bắc Kinh cũng lập tức lên tiếng cảnh báo Washington không nên lấy vụ việc của ông Huang làm cái cớ để áp đặt thêm các rào cản công nghệ mới. Ảnh: Reuters

Khoảng trống ngoại giao công nghệ

Sự vắng mặt của ông Jensen Huang tại bàn đàm phán đang đẩy thỏa thuận đình chiến công nghệ mong manh giữa Washington và Bắc Kinh đứng bên bờ vực sụp đổ.

Viện nghiên cứu kinh tế Bruegel đánh giá, kể từ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Busan vào tháng 10/2025 và chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump cùng ông Huang vào tháng 5/2026, vị cựu CEO Nvidia luôn đóng vai trò là người vận động hành lang tích cực nhất cho việc duy trì dòng chảy thương mại bán dẫn.

Các chuyên gia tại Bruegel cũng chỉ ra lập luận cốt lõi của ông là việc bỏ trống thị trường tỷ dân chỉ làm suy yếu năng lực tái đầu tư nghiên cứu của doanh nghiệp Mỹ và thúc đẩy đối thủ tự lực cánh sinh.

Tuy nhiên, cuộc điều tra an ninh quốc gia xoay quanh Megaspeed đã tước đi uy tín chính trị của tiếng nói ôn hòa này ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thâm Quyến.

Trả lời tờ The Edge Malaysia, ông John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, khẳng định quy định mới gửi đi thông điệp rằng nước Mỹ nghiêm túc trong việc bịt kín các lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu nguy hiểm mà Bắc Kinh đã khai thác suốt nhiều năm.

Về phía Trung Quốc, viện nghiên cứu Bruegel ghi nhận giới chức Bắc Kinh cũng lập tức lên tiếng cảnh báo Washington không nên lấy vụ việc của ông Huang làm cái cớ để áp đặt thêm các rào cản công nghệ mới.

Bắc Kinh đang dồn toàn lực thúc đẩy mục tiêu nội địa hóa 70% sản lượng tấm bán dẫn. Ảnh: Ritesh Giri

Giới hạn của tham vọng tự chủ

Bị dồn vào thế chân tường trước vòng vây cấm vận mới, Bắc Kinh đang dồn toàn lực thúc đẩy mục tiêu nội địa hóa 70% sản lượng tấm bán dẫn (wafer) vào cuối năm 2026, với tâm điểm là hệ sinh thái chip Ascend của tập đoàn Huawei, theo phân tích từ tổ chức nghiên cứu Safeguard Security.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường International Data Corporation (IDC) được hãng tin Reuters trích dẫn cho thấy các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc đã cung ứng 1,65 triệu chip AI trong năm 2025, chiếm 41% thị phần máy chủ AI trong nước, trong đó riêng Huawei đóng góp khoảng 812.000 đơn vị.

Chuyên trang công nghệ Nexuswild nhận định, để bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh xử lý trên từng con chip đơn lẻ, các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang phải tìm cách ghép nối hàng nghìn bộ xử lý nội địa thành các cụm tính toán quy mô lớn nhằm duy trì năng lực huấn luyện thuật toán.

Dẫu vậy, các báo cáo kỹ thuật độc lập chỉ ra rằng tham vọng thay thế hoàn toàn phần cứng Mỹ vẫn vấp phải những rào cản vật lý và hệ sinh thái phần mềm chưa thể san lấp trong ngắn hạn.

Theo ghi nhận của Safeguard Security, chính Huawei cũng phải thừa nhận sự hạn chế trong việc tiếp cận các tiến trình sản xuất bán dẫn siêu nhỏ tiên tiến nhất thế giới, trong khi xưởng đúc nội địa lớn nhất là Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Bán dẫn (SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corporation) đang hoạt động ở mức 93,5% công suất chủ yếu trên các dây chuyền đời cũ.

Hơn nữa, chuyên trang TechCrunch dẫn một nghiên cứu pháp y công nghệ công bố ngày 13/11 cho thấy các mô hình AI mã nguồn mở mạnh nhất của Trung Quốc hiện nay thực chất vẫn phải huấn luyện dựa trên các dòng chip Nvidia nằm trong danh mục cấm xuất khẩu.

Rào cản lớn nhất không nằm ở bản thân con chip mà là chi phí chuyển đổi nền tảng phần mềm và độ ổn định của hệ thống khi vận hành ở quy mô hàng trăm nghìn bộ xử lý.

Nền tảng lập trình Compute Unified Device Architecture (CUDA) của Nvidia đã tạo ra hiệu ứng khóa chặt người dùng suốt hơn một thập kỷ, khiến các kỹ sư AI gặp nhiều khó khăn về băng thông bộ nhớ và công cụ gỡ lỗi khi chuyển sang các bộ thư viện thay thế của nội địa.

Theo đánh giá từ Nexuswild, câu chuyện hiện tại không phải là việc Huawei thay thế Nvidia trên toàn cầu, mà là Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng một hệ thống tính toán song song đầy tốn kém để tự bảo vệ mình trước các cú sốc địa chính trị.

Hệ lụy cho chuỗi cung ứng khu vực

Làn sóng tái định vị dòng vốn trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á đang mở ra cả cơ hội lẫn phép thử pháp lý khắt khe cho các nền kinh tế láng giềng như Việt Nam.

Thời gian qua, Malaysia đã nổi lên như một điểm nóng thu hút hàng loạt dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn phục vụ nhu cầu thuê năng lực tính toán từ các doanh nghiệp Trung Quốc, nhưng theo tờ The Wall Street Journal và trang tin tài chính InvestingLive, chính quyền Kuala Lumpur đã phải mở cuộc điều tra đối với chi nhánh địa phương của Megaspeed trước áp lực từ Washington.

Khi Mỹ áp đặt cơ chế cấp phép xuất khẩu đối với năm quốc gia trong khu vực nhằm ngăn chặn hành vi tái xuất lậu, các nhà đầu tư hạ tầng số toàn cầu buộc phải tìm kiếm những điểm đến mới có hành lang pháp lý minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kiểm soát công nghệ.

Đối với Việt Nam, quốc gia đang định vị mình là mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng bán dẫn và trung tâm dữ liệu khu vực, sự kiện này là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro từ dòng vốn trung chuyển thiếu minh bạch. Các doanh nghiệp trong nước tham gia vào lĩnh vực hạ tầng đám mây và gia công phần mềm AI cần chủ động thiết lập hệ thống kiểm soát nguồn gốc khách hàng và tuân thủ quy định xuất khẩu của Mỹ ngay từ đầu để tránh bị vạ lây bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Trong trật tự bán dẫn mới thời hậu Jensen Huang, lợi thế cạnh tranh của một trung tâm công nghệ sẽ không còn đo bằng tốc độ mở rộng quy mô vật lý, mà bằng năng lực đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng giữa hai siêu cường.