Bê bối SBU bảo kê tội phạm chấn động Ukraine, Tổng thống Zelensky lập tức ra tay

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky ngày 7/11/2026. Ảnh: Zelensky/Telegram

Theo tờ Kyiv Post ngày 8/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo việc kê khai tài sản sẽ được áp dụng trở lại đối với toàn bộ nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đồng thời lên án vụ tham nhũng cấp cao bị phanh phui trong chiến dịch điều tra mang tên “Carthage” là hành vi “đáng hổ thẹn”. Ông xác nhận một số quan chức SBU đã bị cách chức và sẽ còn có thêm những quyết định nhân sự khác.

Trong bài phát biểu qua video tối 7/11 (theo giờ địa phương), nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến những phản ứng sau cuộc điều tra nhằm vào các quan chức thực thi pháp luật cấp cao bị cáo buộc bảo kê cho các tổ chức tội phạm.

“Thật không may, tuần này xuất hiện những thông tin hoàn toàn khác về SBU – những điều thực sự khó chịu, đáng hổ thẹn và tuyệt đối không thể chấp nhận được”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh: “Đã có những trường hợp bị cách chức tại Cơ quan An ninh Ukraine vì vụ việc này và sẽ còn có thêm các quyết định về nhân sự”.

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận đã phê duyệt dự thảo luật yêu cầu toàn bộ nhân viên SBU, cũng như nhân sự tại các cơ quan nhà nước khác, phải kê khai tài sản bắt buộc. Quy định này nhằm bảo đảm lối sống và tài sản của họ chịu sự giám sát của công chúng và trách nhiệm giải trình trước pháp luật.

“Tôi đề nghị các nghị sĩ thông qua dự luật này ngay lập tức”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine phối hợp quốc tế đối phó đường dây Khimprom

Ông Zelensky nhấn mạnh cuộc điều tra hình sự phải xác định và trừng phạt tất cả những kẻ tổ chức các hành vi bạo lực và hoạt động phi pháp, đồng thời liên hệ mạng lưới này với tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia có tên Khimprom.

Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang trực tiếp phối hợp với Washington về vụ việc, đồng thời cảnh báo các nước đối tác châu Âu rằng tổ chức này đang mở rộng hoạt động tội phạm trên khắp châu lục.

“Tôi biết rằng chúng ta cần sự hỗ trợ của các đối tác trong vấn đề liên quan đến cái gọi là Khimprom này. Chúng tôi đã trao đổi về vấn đề này với phía Mỹ ở cấp độ phù hợp. Cần phải có kết quả”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết có thông tin tổ chức tội phạm này đã bắt đầu hoạt động tại Ba Lan và đang tìm cách thâm nhập thị trường Đức bằng ma túy tổng hợp.

“Chúng tôi sẽ chuyển tất cả thông tin hiện có cho các đối tác”, Tổng thống Ukraine khẳng định.

Ông Zelensky nhấn mạnh sự phối hợp quốc tế có vai trò thiết yếu trong việc triệt phá mạng lưới tài chính và các tuyến đường buôn bán ma túy xuyên biên giới của tổ chức này.

Nhiều tướng lĩnh bị điều tra trong chiến dịch Carthage

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau các chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn do Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) tiến hành.

Ngày 6/11, các công tố viên đề nghị Tòa án Chống tham nhũng cấp cao Ukraine (VAKS) áp dụng biện pháp tạm giam trước xét xử đối với Thiếu tướng SBU Serhiy Duka, cựu Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Bảo vệ nền tảng nhà nước thuộc SBU, với mức tiền bảo lãnh 2,2 triệu USD.

Các nhà điều tra nghi ngờ ông Duka tham gia một tổ chức tội phạm chuyên bảo kê có hệ thống cho các trung tâm lừa đảo tài chính qua điện thoại, hoạt động phân phối ma túy tổng hợp, bắt cóc và tống tiền để đổi lấy những khoản chi trả bất hợp pháp.

Người đứng đầu đơn vị điều tra của NABU, ông Oleksandr Abakumov, tiết lộ trong quá trình khám xét nơi ở ngoại ô của ông Duka, vị tướng này đã dùng súng đe dọa các điều tra viên chống tham nhũng, đập vỡ hai điện thoại thông minh và một ổ cứng bằng búa.

Theo ông Abakumov, các nhân viên có vũ trang thuộc đơn vị đặc nhiệm Alpha của SBU đã bảo vệ ông Duka trong suốt hai giờ, đồng thời tìm cách đưa ông rời khỏi hiện trường.

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (DBR) đã mở một cuộc điều tra hình sự riêng về hành vi cản trở hoạt động điều tra bằng vũ khí.

Trong một diễn biến khác, tòa án ấn định mức tiền bảo lãnh 15 triệu hryvnia (khoảng 330.000 USD) đối với ông Volodymyr Tsenov, Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Điều tra chiến lược thuộc Cảnh sát quốc gia Ukraine.

Một nghi phạm khác là ông Oleksandr Demianchuk, quan chức cảnh sát vùng Kiev, bị tạm giam không được bảo lãnh với các cáo buộc liên quan đến sản xuất tiền giả và hỗ trợ một băng nhóm tội phạm bị cáo buộc có liên quan đến hành vi tra tấn.

Các điều tra viên cũng khám xét nơi ở của ông Andriy Rubel, Giám đốc cảnh sát vùng Kiev, nhằm làm rõ những hành động có thể đã tạo điều kiện để các hoạt động phạm pháp diễn ra mà không bị ngăn chặn. Tuy nhiên, đến nay ông Rubel chưa bị chính thức thông báo về bất kỳ cáo buộc hình sự nào.