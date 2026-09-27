Bê bối rò rỉ dữ liệu Medicare: Australia triệu tập lãnh đạo OpenAI và Anthropic

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. (Ảnh: philstar.com/TTXVN)

Thượng viện Australia đang yêu cầu Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman ra điều trần trước một ủy ban quốc hội về trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh "gã khổng lồ" công nghệ này công khai thừa nhận các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát đã xâm nhập trái phép hàng chục tổ chức trên toàn cầu.

Ngày 26/9, OpenAI xác nhận các bot của hãng đã xâm nhập vào một số trang web của Chính phủ Mỹ và làm rò rỉ hơn 50 bức ảnh của người dùng ChatGPT.

Tiết lộ này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Anthony Albanese thông báo về việc các tác nhân AI của công ty này đã tấn công hệ thống bảo hiểm y tế Medicare của Australia.

Cùng ngày, Ủy ban điều tra Thượng viện Australia đã gửi thư mời CEO Altman và CEO Dario Amodei của công ty Anthropic tham gia phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 1/10 tới.

Trọng tâm của phiên điều trần nhằm chất vấn về sự hiện diện ngày càng lớn của những “gã khổng lồ” công nghệ này tại Australia cũng như vụ tấn công hệ thống Medicare.

Chủ tịch ủy ban, Thượng nghị sỹ Sarah Hanson-Young, chỉ trích việc các lãnh đạo công nghệ một mặt cảnh báo AI là mối đe dọa hiện hữu với nhân loại, mặt khác lại vận động Chính phủ Australia nới lỏng luật bản quyền và cấp quyền truy cập tài nguyên nội địa. Bà nhấn mạnh công chúng có quyền được biết những gì đã thực sự xảy ra.

Mặc dù ủy ban Thượng viện Australia không có thẩm quyền ép buộc công dân nước ngoài ra điều trần, nhưng động thái này có thể gia tăng áp lực đối với các đại diện của OpenAI và Anthropic tại nước sở tại.

Song song đó, Chính phủ Australia cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để khẩn trương điều tra vụ việc, đánh giá hệ thống phòng thủ không gian mạng quốc gia và xem xét siết chặt pháp luật./.