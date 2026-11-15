Bê bối gây chấn động Hàn Quốc: Thủ khoa kỳ thi kế toán thừa nhận gian lận bằng AI

Học sinh trung học phổ thông rời khỏi điểm thi sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2025. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Anh, vụ bê bối diễn ra sau nhiều tháng xuất hiện những đồn đoán về kết quả gần như tuyệt đối của thí sinh này trong hàng trăm câu hỏi thuộc hai vòng thi tổ chức vào tháng 4 và tháng 7. Sự việc cũng khiến công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc thường niên tại Hàn Quốc vào ngày 19/11 trở nên căng thẳng hơn.

Thí sinh họ Han nói trong lời xin lỗi được đăng trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho: “Tôi đã gian lận bằng các thiết bị điện tử và AI tạo sinh. Việc tôi vượt qua kỳ thi với số điểm cao nhất không phải là kết quả của một quá trình nỗ lực công bằng”.

Han là người đứng đầu cả hai vòng thi cấp chứng chỉ tổ chức vào tháng 4 và tháng 7. Người này đã thông qua luật sư thừa nhận sử dụng AI để lấy đáp án trong thời gian làm bài. Thí sinh này cho biết đã chụp ảnh các câu hỏi bằng một camera siêu nhỏ, gửi hình ảnh cho công cụ AI rồi kiểm tra đáp án trên điện thoại thông minh.

Kết quả của Han là 397,5/400 điểm ở vòng thi đầu tiên, chỉ có một câu trả lời sai trong tổng số 160 câu hỏi. Kết quả này từng làm dấy lên cáo buộc Han sử dụng kính thông minh để gian lận. Ban đầu, thí sinh này đã bác bỏ cáo buộc.

Xuất hiện trong video với khuôn mặt đeo khẩu trang, Han cho biết đã nộp bản thú nhận bằng văn bản cho cảnh sát Seoul.

Cơ quan Cảnh sát thành phố Seoul xác nhận: “Sáng nay, chúng tôi đã nhận được bản thú nhận bằng văn bản thông qua luật sư của thí sinh liên quan đến hành vi gian lận trong kỳ thi kế toán thuế”. Cơ quan này cho biết vụ việc đã được chuyển cho các điều tra viên xử lý.

Vụ bê bối gây chấn động tại Hàn Quốc, nơi các kỳ thi chuẩn hóa có ảnh hưởng lớn đến cơ hội và định hướng nghề nghiệp của mỗi người. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc vào ngày 19/11. Đây là sự kiện có áp lực rất lớn mà nhiều học sinh Hàn Quốc đã dành phần lớn cuộc đời để chuẩn bị.

Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói với các phóng viên ngày 15/11: “Văn phòng Tổng thống nhìn nhận vấn đề này hết sức nghiêm túc. Do kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào tuần tới, chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị các biện pháp đối phó”.

Quan chức này cho biết những thông tin về khả năng gian lận bằng AI trong kỳ thi kế toán viên công chứng cũng gây quan ngại. Theo đó, Chánh Văn phòng Tổng thống phụ trách chính sách sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào chiều cùng ngày để giải quyết vấn đề.

Ngày 13/11, Thủ tướng Han Seong-sook cũng thừa nhận những lo ngại của công chúng về tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của AI. Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng nêu rõ, chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình cho đến phút cuối cùng nhằm bảo đảm kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra công bằng và ổn định.