Bê bối đời tư CEO Nvidia và những hệ lụy đối với tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới

CEO Nvidia Jensen Huang tham dự một sự kiện của công ty tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 27-5-2026. Ảnh: Getty Images

Áp lực bủa vây người đứng đầu Nvidia

Ngày 8-11, ông Jensen Huang, 63 tuổi, thừa nhận trong thông điệp gửi nhân viên rằng từng có quan hệ ngoài hôn nhân và bày tỏ sự hối lỗi với gia đình. Vụ việc phức tạp hơn khi người phụ nữ được cho là có quan hệ với ông, Alice Huang (còn gọi là Huang Le), bị nghi có liên hệ với cơ quan tình báo nước ngoài. Bà Alice Huang từng giữ vị trí lãnh đạo tại Megaspeed International, doanh nghiệp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore và là một trong những khách hàng lớn của Nvidia tại Đông Nam Á.

Trước những nghi vấn này, hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác định liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo nước ngoài hay không. HĐQT tuyên bố vẫn tin tưởng CEO, đồng thời cho biết chưa có cơ sở nhận định an ninh quốc gia hoặc bí mật kinh doanh của Nvidia bị xâm phạm. Trung Quốc cũng bác bỏ các cáo buộc gián điệp.

Sức ép đối với Nvidia ngày càng gia tăng khi cổ phiếu tập đoàn giảm 4,3% trong phiên giao dịch ngày 9-11, bất chấp thị trường chung diễn biến tích cực. Các cổ đông đã khởi kiện Nvidia và ông Huang tại tòa án liên bang bang California, cáo buộc tập đoàn che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường nhưng chưa xác định số tiền cụ thể.

Trong khi đó, cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ đều yêu cầu được cung cấp thêm thông tin. Một số nghị sĩ muốn ông Huang giải trình kín về mối liên hệ với Alice Huang và các vấn đề bảo mật tại Nvidia.

Bài toán kế nhiệm và niềm tin của giới đầu tư

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất đối với Nvidia là sự phụ thuộc lớn vào cá nhân ông Huang. Với vai trò đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO, ông không chỉ trực tiếp điều hành mà còn là gương mặt đại diện của tập đoàn trong các cuộc gặp với lãnh đạo thế giới và diễn đàn công nghệ lớn.

Nvidia duy trì mô hình quản trị tương đối phẳng, trong đó ông Huang tham gia sâu vào các quyết định kinh doanh và kỹ thuật. Tháng 9-2025, ông từng cho biết có tới 60 nhân viên báo cáo trực tiếp. Dù con số hiện nay trong hồ sơ nội bộ là 33, mức độ tập trung quyền điều hành vẫn rất đáng kể. Các nhà phân tích của Melius Research nhận định Nvidia chưa có nhân sự kế nhiệm ông Huang thực sự rõ ràng. Chuyên gia Stacy Rasgon thuộc Bernstein cũng cho rằng bản sắc Nvidia gắn chặt với người sáng lập, bởi ông Huang nắm giữ phần lớn quyết định quan trọng của tập đoàn.

Dù chỉ sở hữu hơn 3% cổ phần đang lưu hành và không có quyền kiểm soát tuyệt đối như một số nhà sáng lập công nghệ khác, tầm ảnh hưởng của ông Huang vẫn rất lớn. Ông còn có tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư hạ tầng AI tại Mỹ và vận động chính sách ngành bán dẫn.

Một số chuyên gia cho rằng ông Huang nhiều khả năng vẫn giữ chức CEO trong ngắn hạn, nhưng kết quả điều tra có thể làm thay đổi triển vọng này. Nếu phát hiện tình tiết nghiêm trọng hơn một vụ việc đời tư, HĐQT có thể phải cân nhắc phương án thay thế.Nvidia vẫn có đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực mạng, điện toán đám mây và điện toán hiệu năng cao, cùng những chuyên gia kỹ thuật như Giám đốc công nghệ Michael Kagan và nhà khoa học trưởng Bill Dally. Tuy nhiên, duy trì hoạt động kỹ thuật, kinh doanh không đồng nghĩa có thể thay thế ngay vai trò của ông Huang trong việc củng cố niềm tin thị trường.

Cuộc chiến chip AI Mỹ - Trung thêm căng thẳng

Vụ việc nổ ra đúng thời điểm Nvidia đang đứng giữa những tranh luận gay gắt về kiểm soát xuất khẩu chip AI. Với vị thế chiếm phần lớn thị trường chip phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình AI, mọi biến động tại tập đoàn đều có thể tác động đến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Theo Reuters, ba dự luật đang được Quốc hội Mỹ xem xét có thể được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng quốc gia năm tài chính 2027. Các đề xuất gồm AI Overwatch Act, trao thêm quyền giám sát xuất khẩu chip tiên tiến cho Quốc hội; Chip Security Act, yêu cầu doanh nghiệp theo dõi hành trình của chip để ngăn chặn buôn lậu; và MATCH Act, thúc đẩy các đồng minh Mỹ hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc.

Một số nghị sĩ cho rằng những nghi vấn xung quanh ông Huang càng làm gia tăng tính cấp thiết của việc kiểm soát công nghệ bán dẫn. Trước đó, ông từng vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Nỗ lực này vấp phải phản đối từ một số quan chức Mỹ vì lo ngại công nghệ tiên tiến có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Trong khi các nghị sĩ có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh thúc đẩy siết chặt kiểm soát, Nvidia và nhiều tổ chức công nghệ cảnh báo biện pháp quá nghiêm ngặt có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của Mỹ.

Những diễn biến tại Nvidia cũng xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá lại triển vọng ngành AI, khi các khoản đầu tư hạ tầng khổng lồ đặt ra câu hỏi về khả năng sinh lời lâu dài. Một số nhà đầu tư vẫn bảo vệ ông Huang, coi ông là nhân tố quan trọng đối với vị thế dẫn đầu AI của Mỹ. Ngược lại, nhiều ý kiến lo ngại bê bối làm gia tăng rủi ro quản trị và ảnh hưởng đến niềm tin thị trường.

Vấn đề của Nvidia hiện không chỉ nằm ở tương lai cá nhân ông Jensen Huang. Cuộc điều tra của HĐQT, các vụ kiện cổ đông và áp lực chính sách từ Washington đang tạo thành nhiều tầng thách thức. Kết quả xử lý vụ việc sẽ là phép thử đối với năng lực quản trị của Nvidia, đồng thời có thể tác động đến cán cân cạnh tranh trong ngành AI và bán dẫn toàn cầu.