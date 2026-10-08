Bê bối 'đá stream' tại giải quốc tế: Hai game thủ bị cấm thi đấu, khán giả nhà đòi phạt vĩnh viễn

Sự việc không chỉ khiến đội tuyển nước này bị tước toàn bộ giải thưởng mà còn vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ chính cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Theo thông báo từ ban tổ chức, Yumin và Sana2 đã có hành vi "đá stream" - tức theo dõi nguồn phát sóng bên ngoài để thu thập thông tin lợi thế phục vụ cho trận đấu. Đây là giải đấu danh giá thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng game thủ với tổng giải thưởng lên tới 30.000 USD (gần 800 triệu đồng).

Hậu quả của hành vi gian lận là hai tuyển thủ này bị cấm thi đấu trong 6 tháng, kéo dài từ ngày 1/10/2026 đến 31/3/2027. Đồng thời, đội tuyển Delta Force Hàn Quốc bị thu hồi toàn bộ tiền thưởng giành được từ vòng loại đến chung kết, nhường lại ngôi vô địch cho đội tuyển Nhật Bản.

Đội Nhật Bản giành quán quân sau khi hai game thủ Hàn Quốc bị phát hiện gian lận - Ảnh: ESPORTS WORLD

Trái với tâm lý bênh vực "gà nhà", cộng đồng mạng Hàn Quốc lại phản ứng vô cùng gay gắt trước bê bối này.

Nhiều ý kiến cho rằng mức phạt 6 tháng là quá nhẹ đối với hành vi gian lận trong một trận chung kết, bởi nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nền thể thao điện tử (esports) nước nhà.

Trên các diễn đàn, nhiều tài khoản thẳng thắn bình luận rằng những người đã gian lận thì không xứng đáng được gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp và "cấm vĩnh viễn cũng không oan". Thậm chí, không ít người mỉa mai Yumin và Sana2 đã tự tay phá hỏng hình ảnh của thể thao điện tử Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế.