Bê bối của Jensen Huang khiến Nvidia 'bốc hơi' 2.000 tỷ USD

Cổ phiếu Nvidia lao dốc sau khi CEO Jensen Huang từ chức giữa bê bối đời tư. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Nvidia lao dốc ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa ngày 12/11, đưa giá trị vốn hóa của tập đoàn bán dẫn lần đầu tiên xuống dưới mốc 4.000 tỷ USD kể từ năm 2025.

Diễn biến này xảy ra sau khi CEO Jensen Huang từ chức, giữa lúc những thông tin về hai mối quan hệ tình cảm của ông liên tiếp được công bố, trong đó có một phụ nữ bị nghi liên quan đến hoạt động tình báo, theo Bloomberg.

Trong đầu phiên, cổ phiếu Nvidia có thời điểm mất tới 14%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025. Đà bán tháo khiến tập đoàn mất khoảng 601 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một phiên. Nếu mức giảm được duy trì đến khi thị trường đóng cửa, đây sẽ là khoản vốn hóa bốc hơi trong một ngày lớn nhất từng ghi nhận đối với một doanh nghiệp niêm yết.

Tính từ mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 10, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 35%, tương đương gần 2.000 tỷ USD vốn hóa trong vài tuần. Từng là công ty có giá trị lớn nhất thế giới chỉ cách đây không lâu, Nvidia hiện đã tụt xuống dưới Apple và Microsoft, với vốn hóa còn chưa tới 3.800 tỷ USD.

“Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. Chúng ta đang bước vào một vùng diễn biến hoàn toàn mới”, Ted Mortonson, chiến lược gia công nghệ tại công ty tài chính Robert W. Baird & Co., nhận định. “Nếu chấm theo thang điểm từ 1 đến 10, mức độ nghiêm trọng của sự việc là 10”.

Diễn biến cổ phiếu của Nvidia trong 5 ngày qua.

Bê bối bủa vây trước ngày công bố kết quả kinh doanh

Khả năng tiếp tục điều hành Nvidia của ông Huang đã bị đặt dấu hỏi từ ngày 8/11, sau khi ông thừa nhận có quan hệ tình cảm với Alice Huang, cựu lãnh đạo tại Megaspeed International - công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Đến ngày 11/11, New York Times đưa tin ông Huang còn có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia, dẫn lời những người từng làm việc tại công ty nhưng không nêu danh tính.

Trước giờ giao dịch ngày 12/11, Nvidia thông báo ông Huang rời vị trí CEO, đồng thời bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm quyền CEO. Harvey Jones, thành viên Hội đồng quản trị, được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của tập đoàn.

Biến động nhân sự diễn ra ngay trước khi Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 17/11. Trước đó, giới phân tích kỳ vọng công ty tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu chip phục vụ AI.

Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến ông Huang đang khiến nhà đầu tư và các chuyên gia trở nên thận trọng hơn. Ít nhất 7 công ty chứng khoán tại Phố Wall đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Nvidia trong tuần qua.

Chi phí bảo vệ các khoản nợ của Nvidia trước nguy cơ vỡ nợ cũng tiến sát mức cao kỷ lục, phản ánh sự gia tăng lo ngại trên thị trường tín dụng.

Những bất ổn quanh vị CEO lâu năm xuất hiện đúng lúc giới đầu tư ngày càng hoài nghi về sức bền của làn sóng đầu tư AI. Báo cáo kinh doanh gần đây của các khách hàng lớn của Nvidia như Alphabet, Amazon và Meta Platforms cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với những doanh nghiệp đang chi hàng chục tỷ USD xây dựng hạ tầng AI.

Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Reuters.

Nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ này có thể mang lại doanh thu và dòng tiền tương xứng hay không, đặc biệt khi chi tiêu cho AI đang khiến dòng tiền của một số doanh nghiệp chịu sức ép.

Triển vọng của ngành còn đối mặt với một trở ngại khác từ chính sách và phản ứng của cộng đồng. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy nhiều cử tri phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu gần khu dân cư.

Điều này có thể làm gia tăng sức ép đối với các dự án hạ tầng AI, qua đó ảnh hưởng đến doanh thu của những nhà sản xuất chip và doanh nghiệp cung cấp thiết bị liên quan.

Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 15%, hướng tới năm kinh doanh tồi tệ nhất kể từ 2022. Trái lại, chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) tăng 47% trong cùng giai đoạn.

Cổ phiếu AI phân hóa, nhà đầu tư bắt đáy Nvidia

Đà giảm của Nvidia diễn ra trong bối cảnh các cổ phiếu liên quan đến AI biến động trái chiều. Nebius mất 17% sau khi công ty dự báo doanh thu năm 2026 có thể chỉ đạt cận dưới của khoảng mục tiêu từng đưa ra. CoreWeave cũng giảm khoảng 7%.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp công nghệ và bán dẫn khác vẫn tăng giá. Cổ phiếu AMD tăng 4,3%, Broadcom tăng 5,5%. Amazon tăng 2,3%, còn Microsoft, Alphabet và Apple ghi nhận mức tăng nhẹ, theo Reuters.

Sự phân hóa này cho thấy nhà đầu tư không hoàn toàn rút khỏi lĩnh vực AI, mà đang đánh giá lại triển vọng của từng doanh nghiệp, từ khả năng duy trì tăng trưởng đến hiệu quả thu hồi vốn đầu tư. Những vấn đề riêng của Nvidia, đặc biệt là biến động nhân sự cấp cao, cũng có thể khiến cổ phiếu công ty chịu áp lực lớn hơn so với mặt bằng chung của ngành.

Ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư vẫn coi đợt bán tháo là cơ hội mua vào. Cathie Wood, nhà sáng lập Ark Invest, đã chi khoảng 16,88 triệu USD để mua hơn 90.000 cổ phiếu Nvidia trong lúc mã này chịu sức ép từ cuộc điều tra liên quan đến ông Huang.

Theo đánh giá của Ark Invest, định giá Nvidia đã trở nên hấp dẫn hơn sau đợt điều chỉnh, với hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng (P/E) khoảng 28-30 lần. Công ty cũng cho rằng vị thế của Nvidia trên thị trường GPU và hệ sinh thái phần mềm CUDA vẫn là những lợi thế quan trọng, chưa dễ bị các đối thủ thay thế.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.