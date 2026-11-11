Bê bối của Jensen Huang đang đe dọa trực tiếp toàn bộ chuỗi cung ứng AI toàn cầu

Tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ, khiến cổ phiếu Nvidia giảm 4,3% và làm mất khoảng 230 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường. Sự việc này đặt ra rủi ro lớn cho chuỗi cung ứng và phát triển AI toàn cầu do vai trò trọng yếu của Nvidia trong lĩnh vực này.

Jensen Huang, CEO Nvidia, đối mặt áp lực lớn sau bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Ảnh: Fortune

Jensen Huang, người đứng đầu Nvidia, vừa thừa nhận có quan hệ tình cảm với một phụ nữ, gây chấn động thị trường công nghệ và tài chính. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Nvidia giảm 4,3%, tương đương mất khoảng 230 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Nvidia hiện kiểm soát hơn 80% thị phần GPU phục vụ cho trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Công ty này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp phần cứng cho các startup AI và các nhà phát triển mô hình ngôn ngữ lớn như OpenAI, xAI, và Anthropic.

Ngoài ra, Nvidia còn là nhà đầu tư lớn và đối tác chiến lược trong thị trường đầu tư tư nhân AI, hỗ trợ hơn 400 startup và hợp tác với các tổ chức tài chính hàng đầu để tạo ra nguồn vốn lên đến 500 tỷ USD cho các dự án về điện toán và trung tâm dữ liệu.

Sự việc liên quan đến Huang được xem là một rủi ro lớn về nhân sự chủ chốt trong ngành AI, bởi vai trò không thể thay thế của ông trong hệ sinh thái công nghệ này. Dù vậy, Huang dự kiến vẫn giữ chức CEO Nvidia bất chấp những tranh cãi hiện tại.

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty AI và công nghệ vẫn tiếp tục huy động vốn và mở rộng hoạt động. Các vòng gọi vốn gần đây bao gồm Nominal với 240 triệu USD, Mavria 100 triệu USD, Project Omega 80 triệu USD, cùng các thương vụ mua bán như Gooch & Housego mua IntraAction và Parkview Health mua Ovation Healthcare.

Ngoài ra, Windward Bio Group đang lên kế hoạch niêm yết trên Nasdaq với mục tiêu huy động tới 185,4 triệu USD, trong khi quỹ đầu tư mạo hiểm redalpine vừa gọi vốn thành công 250 triệu USD cho quỹ thứ tám của mình.

Tình hình hiện tại cho thấy sự nhạy cảm cao của thị trường AI trước các biến động liên quan đến nhân sự chủ chốt và các yếu tố bên ngoài, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của chuỗi cung ứng công nghệ quan trọng này.

Các nhà đầu tư và đối tác trong ngành đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo để đánh giá ảnh hưởng lâu dài của bê bối cá nhân đối với Nvidia và toàn bộ hệ sinh thái AI toàn cầu.