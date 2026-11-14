Bê bối của Jensen Huang có thể thành 'ác mộng' với Nhà Trắng

Sau khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã xây dựng quan hệ thân thiết với nhiều tỷ phú công nghệ Mỹ, trong đó có Jensen Huang, CEO Nvidia.

Tuy nhiên, mối quan hệ này đang trở thành vấn đề nhạy cảm khi ông Huang vướng vào bê bối liên quan đến Alice Huang, người bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc.

Theo thông tin được truyền thông Mỹ công bố ngày 12/11, các quan chức cấp cao Nhà Trắng đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc chính quyền đã biết gì về mối quan hệ này và liệu những cảnh báo an ninh có bị bỏ qua hay không.

Thậm chí, khả năng cách chức Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, đồng minh thân cận của ông Trump, cũng được đưa ra thảo luận trong bối cảnh tranh cãi về chính sách xuất khẩu chip Nvidia.

Alice Huang từng giữ chức giám đốc tại Megaspeed, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu ở Singapore và là khách hàng lớn của Nvidia.

Các hoạt động giám sát của tình báo Mỹ cho thấy người phụ nữ này có thể đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là đã chỉ đạo soạn thảo bản ghi nhớ mật từ đầu năm, cảnh báo các quan chức cấp cao về mối quan hệ giữa ông Huang và một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Tuy nhiên, chưa rõ CEO Nvidia có được thông báo về những nghi vấn này hay không.

Sam Bresnick, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi thuộc Đại học Georgetown, cho rằng việc giới chức Mỹ không cảnh báo lãnh đạo Nvidia là điều khó hiểu.

Ông Huang đứng đầu doanh nghiệp sản xuất những dòng chip AI tiên tiến nhất thế giới, đồng thời có quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump.

Những thông tin bất lợi còn có thể ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Nhà Trắng. Nvidia là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn vào đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ.

Theo báo cáo của JPMorgan, các công ty AI và lĩnh vực liên quan chiếm khoảng một nửa mức tăng của thị trường trong năm nay.

Ngoài ra, Washington còn có lợi ích trực tiếp từ hoạt động xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc.

Ông Huang từng vận động ông Trump cho phép bán chip H200 tại thị trường này, với điều kiện chính phủ Mỹ được hưởng 25% doanh thu. Trước đó, Nvidia cũng đồng ý trích 15% doanh thu từ việc bán chip H20 để đổi lấy giấy phép xuất khẩu.

Ông Trump nhiều lần thể hiện sự ủng hộ đối với Nvidia. Tháng 5, ông Huang tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc.

Tháng 10, ông được trao Huân chương Khoa học Quốc gia. Nvidia cũng đóng góp 25 triệu USD cho dự án xây dựng phòng đại tiệc tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, bê bối đang khiến các nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu làm rõ nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Ba nghị sĩ đã gửi thư đề nghị ông Huang tham dự phiên điều trần kín tại Washington. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons cũng kêu gọi điều tra Nvidia và mối quan hệ giữa các tỷ phú AI với chính quyền.

Hiện FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra những thông tin liên quan. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc tuyển mộ Alice Huang, trong khi chưa có bằng chứng công khai xác nhận người phụ nữ này đã thu thập bí mật công nghệ từ CEO Nvidia.

Khi đảng Dân chủ chuẩn bị nắm quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội vào tháng 1, sức ép điều tra có thể gia tăng. Đây chính là nguy cơ khiến vụ việc trở thành bài toán chính trị và an ninh quốc gia khó giải quyết đối với Nhà Trắng.