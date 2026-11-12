Bê bối của CEO Nvidia phủ bóng đen lên 'tình anh em' ngành chip

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

SCMP dẫn nhận định của nhà phân tích rằng mối quan hệ thân thiết giữa ông Huang và những lãnh đạo hàng đầu ngành công nghệ Hàn Quốc, đặc biệt là ông Lee Jae-yong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Samsung Electronics, và ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác và phát triển cơ sở hạ tầng chung.

Trong những chuyến thăm đến Seoul, lãnh đạo Nvidia thường không chọn những cuộc họp trang trọng tại phòng họp doanh nghiệp. Thay vào đó, ông ưu tiên những bữa tối thân mật, dễ thu hút sự chú ý của truyền thông, cùng các món ăn quen thuộc của Hàn Quốc và những buổi uống rượu nhằm củng cố các thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác kinh doanh vốn nồng ấm này hiện đứng trước nhiều bất ổn sau những bê bối ngoại tình của ông Huang.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) bắt tay CEO Nvidia Jensen Huang trong một cuộc gặp tại Mỹ vào ngày 25/7. Ảnh: NEWS1.

Ông Hur Jung, giáo sư kinh tế tại Đại học Sogang, nhận định vụ bê bối có thể khiến các khoản đầu tư của Nvidia bị trì hoãn trong ngắn hạn và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Nguyên nhân là ông Huang có thể phải tham dự các phiên điều trần, qua đó có ít thời gian hơn dành cho các cuộc gặp với đối tác kinh doanh Hàn Quốc.

"Đáng chú ý hơn, vụ việc nhiều khả năng sẽ khiến Mỹ tăng cường các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn và thiết bị sản xuất liên quan sang nước khác, có thể ảnh hưởng đến các nhà máy bán dẫn tại nước này của Samsung và SK Hynix", ông nói thêm.

Giới chức Mỹ và Singapore đang điều tra Megaspeed do nghi ngờ công ty này đóng vai trò trung gian bất hợp pháp, giúp chuyển hướng các bộ xử lý đồ họa (GPU) và cụm máy chủ Nvidia thuộc diện bị hạn chế xuất khẩu sang các tổ chức khác, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo thông tin được công bố, trong 2 năm qua, Megaspeed đã mua lượng thiết bị phần cứng Nvidia trị giá hàng tỷ USD. Các bản ghi nhớ của Mỹ nêu nghi vấn Alice Huang đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với CEO Nvidia nhằm tiếp cận những thông tin chưa được công bố về phần cứng AI của Mỹ, chính sách thương mại và chiến lược kinh doanh của tập đoàn.

Bức ảnh chụp chung của CEO Nvidia Jensen Huang và bà Alice Huang. Ảnh: X.

Ông Kim Gwang-suk, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Công nghiệp Hàn Quốc, cảnh báo rằng các cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ hoặc tình trạng bất ổn trong bộ máy lãnh đạo Nvidia có thể tạo ra những cú sốc đối với toàn ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

"Cho dù những cáo buộc này có căn cứ hay không, có một điều rõ ràng: Các biện pháp hạn chế công nghệ của Mỹ nhằm vào nước khác có thể sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn", ông Kim nhận định.

Samsung và SK Hynix hiện chiếm tổng cộng khoảng 82-83% thị phần bộ nhớ băng thông cao (HBM) toàn cầu. Đây là loại chip thiết yếu để huấn luyện và vận hành các mô hình AI tiên tiến nhất. HBM hoạt động kết hợp với GPU, đảm nhiệm việc xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ phục vụ các tác vụ điện toán chuyên sâu.

Các nhà sản xuất chip đối thủ có thể hưởng lợi

Ông Jay Goldberg, nhà phân tích cấp cao về chất bán dẫn tại công ty nghiên cứu chứng khoán Seaport Research Partners (Mỹ), nhận định với Reuters rằng việc siết chặt các quy định có thể tạo cơ hội cho những đối thủ cạnh tranh của Nvidia.

Ông nhận định các nhà sản xuất chip Mỹ như AMD và Broadcom, cùng tập đoàn Huawei của Trung Quốc, có thể là những bên hưởng lợi.

Theo Goldberg, việc áp đặt thêm các hạn chế đối với hoạt động bán sản phẩm Nvidia sang Trung Quốc hoặc Đông Nam Á cũng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm thay thế do Trung Quốc sản xuất.

Các nhà phân tích cho rằng vụ bê bối của Jensen Huang có thể thúc đẩy Mỹ siết chặt kiểm soát các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI ở Đông Nam Á. Ảnh: Reuters.

Ông cho rằng AMD và Broadcom có thể ít chịu tác động từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt hơn của Mỹ, do mảng kinh doanh chip AI của hai công ty này tương đối ít phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, Capri dự đoán Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh nỗ lực phát triển năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 11/11. Tuy nhiên, Goldberg không cho rằng nhu cầu đối với chip của hãng sẽ suy yếu đáng kể trong ngắn hạn.

Ông giải thích rằng khách hàng đã cam kết mua sản phẩm và vẫn cần năng lực tính toán phục vụ các ứng dụng AI.

"Mọi người vẫn muốn mua chip Nvidia. Nhu cầu vẫn rất lớn", ông nói.

Nvidia dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý vào ngày 17/11. Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ đã yêu cầu ông Huang tham dự một cuộc họp kín vào ngày 18/11 liên quan đến những cáo buộc gián điệp.

Theo Goldberg, những bất ổn xoay quanh tương lai của ông Huang có thể phủ bóng lên kết quả tài chính của Nvidia, ngay cả khi hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty vẫn ổn định.

Ông nhận định việc tìm người thay thế Huang sẽ đặc biệt khó khăn, bởi cơ cấu lãnh đạo và quy trình ra quyết định tại Nvidia phụ thuộc rất lớn vào nhà sáng lập này.

Theo Goldberg, ông Huang trực tiếp quản lý hàng chục lãnh đạo cấp dưới và tham gia vào nhiều quyết định quan trọng trên toàn tập đoàn. Hiện Nvidia vẫn chưa có người kế nhiệm rõ ràng có thể dễ dàng đảm nhận vai trò của ông.

"Nếu ông ấy không còn điều hành, cả hệ thống có thể đình trệ và rất khó xác định ai đủ khả năng thay thế", Goldberg nhận định.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.