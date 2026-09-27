Bê bối Bộ trưởng Y tế Mỹ nhận 4 triệu USD tiền viết sách

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, Robert F. Kennedy Jr., ký bản kê khai tài chính, xác nhận có 2 khoản tiền ứng trước trị giá 4 triệu USD cho việc viết sách.

Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), nhận 4 triệu USD tiền ứng trước cho hai cuốn sách từ nhà xuất bản Skyhorse trong thời gian giữ chức, New York Times dẫn lại từ hồ sơ tài chính mới nhất của ông.

Theo NPR, bản kê khai được Kennedy ký ngày 17/9 và một quan chức đạo đức của HHS xác nhận cho thấy hai khoản ứng trước, mỗi khoản 2 triệu USD, xuất phát từ Skyhorse. Một trong hai cuốn sách có tên Unsettled Science (Tạm dịch: Khoa học bất ổn), cuốn còn lại là A Defense of Israel (Tạm dịch: Phòng thủ Israel).

Skyhorse từng xuất bản nhiều sách của Kennedy. Theo NPR, nhà xuất bản này cũng trả ông 451.000 USD phí tư vấn trong năm trước khi ông trở thành bộ trưởng. Skyhorse thuộc sở hữu của Tony Lyons, một người bạn lâu năm và đối tác kinh doanh của Kennedy, đồng thời tham gia điều hành một số tổ chức liên quan phong trào Make America Healthy Again (MAHA).

NPR dẫn lời các chuyên gia đạo đức chính phủ đặt câu hỏi về thời điểm và cách thức các khoản tiền được thanh toán, trong khi The New York Times đưa thêm thông tin về những mối quan hệ tài chính giữa Kennedy, gia đình ông và mạng lưới các tổ chức ủng hộ chương trình MAHA.

Khoản tiền sách được trả khi Kennedy tại nhiệm

Theo New York Times, Kennedy và Lyons đạt thỏa thuận về hai khoản ứng trước vào tháng 8/2024, thời điểm Kennedy vừa rút khỏi cuộc đua tổng thống và ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi Kennedy chuẩn bị gia nhập chính quyền, Lyons tiếp tục xây dựng một mạng lưới các tổ chức liên quan MAHA.

Trước khi nhậm chức, Kennedy đã ký thỏa thuận đạo đức, trong đó cam kết không “viết, biên tập hoặc quảng bá” các cuốn sách liên quan trong thời gian làm việc cho chính phủ. New York Times cho biết thỏa thuận này không nêu việc Kennedy phải từ bỏ các khoản ứng trước.

Tony Lyons, một người bạn lâu năm và đối tác kinh doanh của Kennedy, sở hữu nhà xuất bản Skyhorse.

Một trong hai cuốn sách, Unsettled Science, liên quan trực tiếp đến các tranh luận về khoa học và vaccine, những lĩnh vực nằm trong phạm vi chính sách của HHS. Các chuyên gia đạo đức cho rằng quy định liên bang của Mỹ hạn chế việc quan chức nhận tiền từ nguồn ngoài chính phủ cho việc viết sách liên quan đến nhiệm vụ chính thức trong thời gian tại nhiệm.

Trao đổi với NPR, Kathleen Clark, giáo sư luật tại Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ) - chuyên về đạo đức chính phủ, đặt câu hỏi về việc Kennedy nhận 4 triệu USD tiền ứng trước cho hai cuốn sách mà ông đã cam kết không viết hoặc biên tập khi giữ chức bộ trưởng.

HHS tuyên bố với báo chí rằng Kennedy tuân thủ các luật, quy định đạo đức liên bang và yêu cầu về kê khai tài chính. Bộ này cũng cho biết Bộ trưởng làm việc với các quan chức đạo đức của cơ quan để bảo đảm các lợi ích tài chính, quà tặng và hoạt động bên ngoài được kê khai và xử lý phù hợp.

Ngoài khoản ứng trước 4 triệu USD, New York Times cho biết Cheryl Hines, vợ Kennedy, nhận 210.000 USD phí tư vấn từ MAHA Action, một tổ chức ủng hộ các ưu tiên của Kennedy và do Lyons lãnh đạo.

Trước khi giữ ghế lãnh đạo HHS, Robert F. Kennedy Jr. đã xuất bản nhiều tác phẩm ở Skyhorse.

MAHA Action vận động cho một số chính sách y tế, trong đó có dự luật nhằm chấm dứt cơ chế bảo vệ trách nhiệm pháp lý dành cho các nhà sản xuất vaccine. Lyons đồng thời sở hữu Skyhorse, nhà xuất bản trả tiền ứng trước cho Kennedy.

Richard Painter, từng là cố vấn đạo đức Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, cho rằng khoản tiền dành cho bà Hines đặt ra vấn đề về xung đột lợi ích. Hines và Lyons không phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí.

Bộ trưởng Kennedy nhận hơn 270.000 USD quà tặng

Theo New York Times, hồ sơ tài chính cho thấy Bộ trưởng Kennedy nhận hơn 270.000 USD quà tặng trong năm qua từ những người có quan hệ thân thiết với ông. Trong đó, khoảng 126.000 USD là chi phí lưu trú tại một căn nhà ở thủ đô Washington của Mỹ.

NPR đưa thêm thông tin Kennedy được Gavin de Becker - một người bạn lâu năm của ông và đang điều hành một công ty an ninh chuyên bảo vệ người nổi tiếng - chi trả các chuyến bay khứ hồi đến Fiji và Hy Lạp. Tổng giá trị những món quà này vượt 250.000 USD. Trước đó, Wall Street Journal cũng đưa tin về những chuyến bay này.

Vợ của Bộ trưởng Y tế Mỹ cũng được cho là nhận hơn 200.000 USD tiền tư vấn.

De Becker nói với NPR rằng các khoản chi xuất phát từ tình bạn lâu năm giữa hai gia đình và bắt đầu từ trước khi Kennedy làm việc tại HHS. Ông khẳng định mình không có hoạt động kinh doanh với HHS.

Kedric Payne, cố vấn cấp cao về đạo đức tại Campaign Legal Center, nói với New York Times rằng luật liên bang có ngoại lệ đối với quà tặng từ bạn bè. Tuy nhiên, những món quà có giá trị lớn từ người có quan hệ chính trị với quan chức cần được xem xét kỹ hơn.

Kennedy cũng có mối quan hệ với de Becker trong lĩnh vực xuất bản. De Becker từng viết sách về an ninh và gần đây chuyển sang chủ đề vaccine. Cuốn Forbidden Facts: Government Deceit & Suppression About Brain Damage From Childhood Vaccines (Tạm dịch: Sự thật bị che giấu: Chính phủ dối trá và che đậy về tổn thương não do vaccine ở trẻ em) của ông được Skyhorse xuất bản.

Hồ sơ mới nhất cho thấy nhiều khoản thu nhập, quà tặng và mối quan hệ tài chính của Kennedy và gia đình ông có liên quan đến những cá nhân, tổ chức hoạt động trong hệ sinh thái MAHA.Các hồ sơ và thông tin được NPR và New York Times công bố chưa tự thân chứng minh những khoản tiền này đã tác động đến một quyết định cụ thể của Kennedy hoặc HHS.

Đức An