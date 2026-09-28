Bê bối bằng sáng chế Taptic Engine khiến Apple đối mặt mức phạt kỷ lục 5,7 tỷ USD

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego, Mỹ vừa đưa ra phán quyết yêu cầu Apple phải bồi thường hơn 5,7 tỷ USD cho Taction Technology. Cơ quan xét xử xác định tập đoàn công nghệ này đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với 2 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ phản hồi xúc giác được tích hợp trên các dòng thiết bị phần cứng của hãng.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện do Taction Technology nộp lên Tòa án Quận Mỹ khu vực Nam California vào năm 2021. Taction Technology cáo buộc tập đoàn công nghệ Mỹ hưởng lợi bất chính từ các đổi mới kỹ thuật của họ khi đưa giải pháp rung phản hồi vào thiết bị tiêu dùng. Dù Apple từng thuyết phục tòa bác bỏ đơn kiện vào năm 2023, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã cho phép tái khởi động vụ kiện vào tháng 8/2025.

Mẫu smartphone gập iPhone Duo mới nhất từ Apple. Ảnh: Bloomberg.

Bản chất kỹ thuật đằng sau tranh chấp Taptic Engine

Tâm điểm của cuộc chiến pháp lý xoay quanh 2 bằng sáng chế mang số hiệu 10,659,885 và 10,820,117. Đây là các sáng chế mô tả giải pháp chuyển đổi xúc giác dựa trên dao động tần số thấp, mang lại khả năng mô phỏng cảm giác chạm thực tế khi người dùng tương tác cơ học với giao diện thiết bị.

Taction khẳng định cụm phần cứng Taptic Engine trên iPhone và Apple Watch đã ứng dụng trái phép các giải pháp kỹ thuật thuộc quyền bảo hộ của họ. Công nghệ Taptic Engine được giới thiệu lần đầu trên mẫu iPhone 6s vào năm 2014 nhằm thay thế motor rung lệch tâm truyền thống, cho phép tạo phản hồi xúc giác cục bộ chính xác khi thiết bị hiển thị cảnh báo hoặc tiếp nhận thao tác chạm.

Lập luận phản bác và nguy cơ bồi thường kỷ lục

Phía Apple khẳng định công nghệ Taptic Engine hoàn toàn khác biệt về mặt cấu trúc và nguyên lý so với giải pháp của Taction. Đại diện hãng cho rằng chính Taction từng xác nhận sự khác nhau này trong quá trình kiểm nghiệm sản phẩm tại phiên tòa. Apple đánh giá phán quyết của bồi thẩm đoàn là không có cơ sở thực tế và tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục kháng cáo.

Phiên tòa có sự tham gia của bồi thẩm đoàn được khởi động từ ngày 14/9. Sau 2 ngày nghị án, 7 thành viên bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận vào chiều 25/9 theo giờ Thái Bình Dương. Dù vậy, bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra kết luận về việc Apple có cố ý vi phạm hay không, đồng thời tòa án chưa công bố phán quyết cuối cùng đối với khoản bồi thường chính thức.

Nếu phán quyết sơ bộ được giữ nguyên sau các cấp phúc thẩm, khoản bồi thường hơn 5,7 tỷ USD sẽ trở thành thất bại pháp lý lớn nhất lịch sử Apple, đồng thời thiết lập kỷ lục về mức tiền phạt trong một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế tại Mỹ.