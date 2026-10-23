'Bé An' Hùng Thuận tiễn biệt đạo diễn 'Đất phương Nam'

NSƯT Nguyễn Vinh Sơn trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào chiều 22/10, hưởng thọ 73 tuổi. Đạo diễn Đất phương Nam mất sau thời gian lâm bệnh nặng.

Sự ra đi của ông khiến gia đình, đồng nghiệp và nhiều thế hệ diễn viên Việt Nam thương tiếc. Trong tối cùng ngày, đông đảo nghệ sĩ Việt dành những lời tri ân, tưởng nhớ đạo diễn gạo cội.

'Không có đạo diễn Vinh Sơn ngày ấy, không có Hùng Thuận của hôm nay'

Chia sẻ hình ảnh bên đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn 30 năm trước tại bối cảnh quay Đất phương Nam, Hùng Thuận viết những lời tưởng nhớ, tiễn biệt ông.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là người đã trao cho anh vai diễn đầu đời. Vai bé An trong Đất phương Nam đã trở thành dấu mốc trong sự nghiệp và cuộc đời của Hùng Thuận. Đến tận hôm nay, sau 30 năm, khán giả vẫn nhớ Hùng Thuận với cái tên "bé An".

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ra đi sau thời gian điều trị bệnh.

"Vẫn có những cô chú, anh chị khi gặp con lại xoa đầu, hỏi han, dành cho con những tình cảm thân thương như thể họ vừa xem Đất phương Nam mới ngày hôm qua. Nhưng chú ơi…, đã hơn 30 năm rồi. Cậu bé An ngày ấy giờ đã trưởng thành. Những khán giả năm xưa cũng đã già đi. Chỉ có tình yêu thương mà mọi người dành cho bộ phim, dành cho nhân vật An vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và hôm nay, người đã trao cho con cơ hội được trở thành cậu bé An ấy cũng đã rời xa", anh chia sẻ.

Hùng Thuận khẳng định không có đạo diễn Vinh Sơn của ngày ấy, có lẽ đã không có một diễn viên được khán giả yêu thương và nhớ đến suốt hơn 30 năm qua.

Anh gửi lời tri ân tới cha đẻ của Đất phương Nam. Hùng Thuận nhấn mạnh bộ phim đã để lại những nhân vật sống mãi trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Và với riêng Hùng Thuận, đạo diễn Vinh Sơn đã để lại một phần đẹp nhất của tuổi thơ, một phần cuộc đời mà anh sẽ luôn trân trọng. Hơn 30 năm trước, đạo diễn Vinh Sơn đã cho anh một vai diễn. Hơn 30 năm sau, vai diễn ấy vẫn đang thay đạo diễn trao cho Hùng Thuận tình yêu thương của mọi người.

"Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả số phận. Với con, được gặp chú, được chú tin tưởng lựa chọn và dìu dắt trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật chính là một cuộc gặp gỡ như thế. Con đã lớn lên cùng vai diễn ấy, sống cùng tình yêu thương ấy và mang theo món quà mà chú trao tặng đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Thời gian thật nghiệt ngã. Nó có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và cuối cùng là những người mà chúng ta kính trọng, yêu thương. Nhưng có một điều thời gian không thể lấy đi, đó là những giá trị mà một con người đã để lại trong cuộc đời này", anh bày tỏ.

Hùng Thuận nói xin được cúi đầu tiễn biệt đạo diễn Vinh Sơn - người mà anh luôn kính trọng và biết ơn. Anh cảm ơn vì đạo diễn gạo cội đã để lại cho đời những tác phẩm mà thời gian có trôi qua bao lâu, khán giả vẫn luôn nhớ và yêu thương.

Nghệ sĩ Việt tiễn biệt đạo diễn Vinh Sơn

Hồng Ánh cho biết ngay khi nhận tin đàn anh ra đi, tràn ngập trong cô là cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Lần gần nhất, đạo diễn Vinh Sơn còn gửi cho cô bài nghiên cứu của tác giả Hoàng Cẩm Giang về điện ảnh nghệ thuật Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có Trăng nơi đáy giếng, kèm lời nhắn: "Gởi Ánh đọc cho vui hỉ".

Khi Hồng Ánh nhắn: "Anh Vinh làm lại Trăng nơi đáy giếng phiên bản 2026 đi", đạo diễn Vinh Sơn trả lời: "Thực ra làm lại sẽ có thể trau chuốt thêm đôi chút, nhưng thôi, đến lúc nghỉ ngơi rồi".

"Anh vẫn thế, luôn quan tâm đến điện ảnh, thích chia sẻ những điều hay mình đọc được và ngay cả với tác phẩm đã đi qua gần hai thập niên, anh vẫn nghĩ đến những điều có thể làm tốt hơn. Một người đạo diễn kỹ lưỡng, khiêm nhường rất giản dị và chưa bao giờ dễ dãi với chính mình. Hôm nay em xem lại những tấm hình cũ, nhớ những ngày làm Trăng nơi đáy giếng, rồi chuyến đi Dubai năm 2008, nơi em có may mắn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Hạnh", nữ diễn viên nhớ lại.

Tên tuổi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Đất phương Nam.

Với nữ diễn viên, Trăng nơi đáy giếng mãi là một dấu son đẹp trong hành trình làm diễn viên của cô. Vai Hạnh đã giúp cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Dubai năm 2008 và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Với khán giả nhiều thế hệ, đạo diễn Vinh Sơn đã để lại Tuổi thơ dữ dội, Cảnh sát hình sự, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng… Những tác phẩm có đời sống riêng, vượt ra khỏi thời điểm chúng được ra đời.

"Nhưng điều quý giá hơn cả những giải thưởng là được làm việc với anh, được sống cùng một nhân vật và một tác phẩm mà đến tận hôm nay, mỗi lần nhắc lại vẫn còn nguyên những rung cảm. Với mình, bên cạnh người đạo diễn tài năng ấy, sẽ luôn là một anh Vinh giản dị, chân tình, lúc nào cũng có những chuyện hay những kiến thức về điện ảnh để chia sẻ. Và đặc biệt là, cái chữ 'hỉ” rất Huế mà anh thường đặt ở cuối câu", cô nói.

Đạo diễn Khoa Nguyễn, diễn viên Huỳnh Kiến An và các thế hệ diễn viên Việt cũng bày tỏ sự kính trọng dành cho đạo diễn Vinh Sơn.

"Vô cùng thương tiếc đạo diễn Vinh Sơn, đạo diễn của Tuổi thơ dữ dội, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng... Anh là người thầy, người anh đáng quý, giỏi nghề, nhiệt tâm của nhiều sinh viên đạo diễn. Là một trong người làm phim cẩn trọng bậc nhất trong nhiều đạo diễn yêu kính mình được gặp", diễn viên Hạnh Thúy chia sẻ.

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, trong suốt hành trình làm nghề nhiệt tâm và bền bỉ, đạo diễn Đất phương Nam là người luôn kỹ lưỡng, quyết liệt, không dễ thỏa hiệp trong sáng tạo.

Đất phương Nam đưa khán giả đến với vùng sông nước mênh mang, nơi những con người chân thành, hào sảng và giàu nghĩa tình hiện lên gần gũi như bước ra từ trang sách của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt, trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

Trăng nơi đáy giếng đưa người xem vào một thế giới khác - lặng lẽ, sâu kín, thấm đẫm tình người và nỗi đau. Ông kể chuyện bằng nhịp điệu riêng, chậm rãi mà ám ảnh. Mỗi bộ phim của Nguyễn Vinh Sơn đều cho thấy ông không tìm cách lặp lại mình.

"Tôi hình dung phía sau những thước phim ấy là một Nguyễn Vinh Sơn đã đi, đã nhìn, đã lắng nghe để kể câu chuyện về một miền đất bằng sự thấu hiểu. Ông kiên trì đi theo con đường đã chọn, để mỗi tác phẩm mang một hương vị riêng, một nỗi niềm riêng. Nguyễn Vinh Sơn đã đi xa, nhưng những con người, vùng đất và số phận ông gửi vào phim vẫn còn sống với khán giả. Với tôi, ông không chỉ là một đạo diễn tài hoa. Ông còn là người làm nghề đáng kính, sống trọn vẹn với lựa chọn nghệ thuật của mình", đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ.

An Anh