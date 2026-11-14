Bé 9 tháng tuổi ở Cà Mau nuốt kim băng đang mở, được nội soi gắp thành công

Chiếc kim tây mắc trong thực quản bệnh nhi.

Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa cấp cứu, nội soi gắp thành công dị vật là chiếc kim tây đang mở, sắc nhọn mắc kẹt trong thực quản của một bệnh nhi 9 tháng tuổi.

Theo gia đình, bé L.T.N. (9 tháng tuổi, ngụ Cà Mau) bất ngờ quấy khóc, chảy nhiều nước bọt, khó thở và bỏ bú nên được đưa đi cấp cứu. Qua thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong thực quản của bé có một chiếc kim tây đang mở, hai đầu nhọn lộ ra, mắc tại vị trí tiếp giáp giữa cổ và ngực.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu hội chẩn đa chuyên khoa.

Xác định đây là tình huống nguy cấp, ê-kíp Ngoại khoa, Nội soi tiêu hóa và Phẫu thuật Gây mê Hồi sức đã phối hợp can thiệp khẩn trương.

Do bệnh nhi mới 9 tháng tuổi, đường thở và thực quản nhỏ, không gian thao tác hẹp, lại tăng tiết nhiều nước bọt và khó thở, ê-kíp phải gây mê nội khí quản để bảo vệ đường thở, đồng thời nội soi gắp dị vật với độ chính xác cao nhằm tránh nguy cơ kim đâm gây rách hoặc thủng thực quản.

Sau 30 phút can thiệp, chiếc kim tây được lấy ra an toàn. Hiện sức khỏe bé N. ổn định, bú tốt và đã được xuất viện.

Chia sẻ sau ca phẫu thuật, chị T.T. (mẹ bé N.) xúc động cho biết: "Khi nghe tiếng vỗ tay của đội ngũ bác sĩ vang lên từ phòng can thiệp, tôi như nhẹ người. Ngay sau đó, bác sĩ ra báo tin đã lấy được kim ra ngoài, bao nhiêu lo lắng như được trút bỏ".

Chiếc kim tây được lấy ra từ thực quản bệnh nhi.

BS.CKI Nguyễn Hồng Trứ, Phó Trưởng khoa Ngoại - Liên chuyên khoa kiêm Trưởng phòng khám Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic khuyến cáo, trẻ nhỏ hay có thói quen đưa đồ vật vào miệng khám phá nên rất dễ nuốt phải kim tây, kim khâu, cúc áo, nam châm... Nếu không xử trí kịp thời, vật sắc nhọn có thể gây rách, thủng đường tiêu hóa.

Khi thấy trẻ quấy khóc bất thường, chảy nhiều nước bọt, khó nuốt, bỏ bú hoặc khó thở, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Tuyệt đối không tự ý móc họng, gây nôn hay cho trẻ ăn, uống, bú thêm; trường hợp trẻ tím tái, ngưng thở cần gọi cấp cứu khẩn cấp. Để phòng tránh, gia đình cần cất giữ các vật nhỏ, sắc nhọn ngoài tầm với của trẻ và thường xuyên kiểm tra đồ chơi, loại bỏ các chi tiết dễ bung rời.